'No sé a qué aspire para ser diputado federal': Baduy sobre Lozoya

Chihuahua, Chih.- Ana Lucía Baduy, Delegada Estatal de Mujeres, arremetió contra Alfredo "El Caballo" Lozoya debido a la designación de diputaciones federales por representación proporcional.

"No sé a qué aspire para ser diputado federal", declaró Lucía Baduy al señalar que ella se encuentra trabajando en el proceso electoral en otras entidades, exceptuando a Chihuahua.

La también integrante de la coordinadora nacional de Movimiento Ciudadano, Ana Lucía Baduy, remarcó que no comparte la forma de hacer política de Alfredo "El Caballo" Lozoya, ni del dirigente estatal, Francisco Sánchez Villegas.

Esta confrontación se presenta luego de que la Asamblea Electoral de Movimiento Ciudadano designara a Alfredo "El Caballo" Lozoya en el sexto lugar de las diputaciones federales por vía plurinominal en la circunscripción correspondiente a Chihuahua.

"No sé qué acuerdo traigan ellos, no coincido en su forma de hacer política, no sé a qué aspire para el Congreso Federal" expresó Ana Lucía Baduy.