'No se cómo reaccionaría frente al asesino de mi hija'

Delicias.- “Tengo Coraje, no sé cómo reaccionaría si tuviera el asesino de mi hija enfrente, sería un mentira decirle qué le diría, porque no sé cuál sería mi reacción”, estas fueron las palabras de Alejandro Rodríguez, padre de Cinthia Guadalupe, mujer a la que le fue arrebatada la vida el pasado lunes 8 de marzo en su domicilio.

En entrevista para este medio de comunicación, el señor Rodríguez con una voz tranquila mencionó que la Fiscalía Especializada de la Mujer ha tenido un buen trato en el caso de su hija, en donde en repetidas ocasiones se han puesto en comunicación para darle detalles de cómo es que va la investigación. “La verdad es que sí me han tratado muy bien, las dudas que tengo me las contestan y me han orientado para llevar el caso de mi hija”.

Por su parte la vocera de la FEM, Jessica Rentería, dijo que las investigaciones de la muerte de Cinthia ya van muy avanzadas, pero hasta el momento no se han dado ningún tipo de información a los medios de comunicación, mencionando que toda información emitida puede entorpecer las investigaciones.

El señor Alejandro expresó que este ha sido un golpe muy duro, ya que años atrás murió su esposa y ahora le arrebataron a su hija, “ha sido muy duro todo esto oiga, primero fue mi esposa y ahora mi hija, pero no me queda nomás que seguir adelante por los hijos que tengo aquí, yo trabajo en Zacatecas, y Guadalupe me ayudaba con los niños, pero ahora que no está se puso más complicado el asunto”.

Además dijo que el día del suceso, los agentes de la Fiscalía se llevaron algunas pruebas para las investigaciones, contando un par de teléfonos celulares que eran usados por los infantes para poder tomar clases, por lo tanto pidió a la ciudadanía el apoyo para que los pequeños puedan seguir recibiendo sus lecciones en línea.