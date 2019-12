No se dejen utilizar, pide Tachiquín a diputados por desafuero vs Fiscal

Chihuahua.- Luego de que sus abogados presentaron una denuncia formal ante Congreso y solicitaron el desafuero del fiscal César Augusto Peniche Espejel, el exfuncionario Marcelo González Tachiquín, preso desde principios del año por presunto desvío de recursos en la administración de César Duarte, lanzó un llamado público a los diputados locales a no dejarse utilizar por el gobernador Javier Corral.

“No permitan que se les utilice como desafortunadamente ha sucedido con el Poder Judicial del Estado, donde su presidente y un puñado de jueces de consigna han atendido peticiones ilegales, y para mal de ellos serán desechados en cuanto dejen de ser útiles para el Gobierno del Estado”.

Para muestra de lo anterior, expuso, la reciente declaración del señor gobernador el pasado martes: “si no se detiene al ex gobernador duarte, entonces será culpa de la justicia”.

El llamado hecho a los diputados lo hizo mediante su cuenta de Facebook, manejada por su equipo jurídico, y en la que se precisa que no sería la primera vez que en el Legislativo se atiende una solicitud de desafuero. Puso como ejemplo el debate que no prosperó en contra de Patricio Martínez García casi al término de su mandato.

“Como mexicano sin pertenecer a ningún partido, deseo manifestar mi respeto a todas las fracciones parlamentarias, y en el caso particular del PAN decirles que estoy consciente de que esta despiadada persecución política en mi contra no es cosa de su partido, sino una estrategia del señor fiscal general César Peniche, que no es panista, movido por intereses políticos y jerárquicos superiores”, añade.

Indicó que en los procesos penales en su contra, el Fiscal citó forzosamente y en secreto a 11 de sus ex colaboradores para amenazarlos a fin de volver a declarar en su contra para formarle nuevas carpetas de investigación.

En la denuncia de Tachiquín se enlistan 5 hechos que asegura son comisión de delitos, por los que podría alcanzar un promedio de 100 años de prisión.

Uno de esos es extorsión al pedirle recursos económicos; otro es por dar ventajas y protección “a testigos falsos”; protección a “delincuentes confesos y no los procesó penalmente o facilitó su liberación”; amenazas e intimidaciones; y discriminación, “toda esta persecución política ha sido motivada por mi ideología y mis decisiones políticas”, recalca González Tachiquín.

Por otro lado señaló que al Fiscal no le interesan las acusaciones ni desprestigio y menos la fama pública que pudiera tener en Chihuahua, “ya que no es de aquí y su proyecto tampoco está aquí, sino con Alfredo del Mazo en el 2024”. El fiscal es nacido en la Ciudad de México.

“Sé que al menos 40 ex funcionarios y empresarios están siendo o fuimos extorsionados, se fue pasando la voz y algunos de nosotros estuvimos en contacto ante las intimidaciones. También sé que al menos 3 diputados o diputadas locales y alcaldes o alcaldesas, están siendo intimidados política y penalmente para no ser incómodos al poder. Serán ellos en su momento quienes decidan cómo y cuándo hacerlo público, el miedo paraliza, pero mientras antes lo hagan, más pronto detendrán esta tremenda farsa”, puntualiza.

Para Marcelo es obvio que el Fiscal no procederá en su contra desde la propia dependencia que encabeza, ni se separará del cargo, por lo que, insiste, debe dársele trámite al retiro del fuero.

“Al señor gobernador del estado de Chihuahua Javier Corral y a su fiscal general César Peniche, de nueva cuenta les exijo respetuosamente mi liberación inmediata. Que dios los bendiga, yo por mi parte los perdono (mateo 5:44)”, finaliza el escrito.