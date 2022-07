No sorprende Corral al tratar de corromper a notario: Cruz

Archivo

Ciudad Juárez.- La actuación del exgobernador Javier Corral, quien intentó corromper a un notario de la ciudad de Chihuahua, no sorprende debido a la manera como se condujo durante su período como jefe del Ejecutivo, declaró ayer el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

“Está clarísima la forma tan cobarde, tan ruin, en la que operó el exgobernador Corral, así que a mí no me sorprende esta declaración del notario, de ninguna manera me sorprende porque ya sabemos cómo se manejó Corral”, expuso.

Corral Jurado ofreció al notario público No. 4, Luis Raúl Flores Sáenz, terminar con la persecución en su contra si aceptaba haber certificado las copias de los recibos de la llamada nómina secreta de César Duarte Jáquez.

Flores Sáenz reveló que tras haber negado que dichos documentos fueron certificados en su notaría, Corral Jurado envió a un “interlocutor” para hacerle este ofrecimiento, al cual se negó por ir en contra de sus principios.

Indicó que ni Corral ni alguno de sus funcionarios hablaron con él directamente y sólo fue a través de esta persona –cuya identidad se reservó– que tuvo contacto con el Gobierno estatal.

Pérez Cuéllar dijo que durante su gobierno Corral Jurado no trabajó y lo que hizo estuvo mal.

“Lo único que hizo en todo su quinquenio, porque no hizo obra, no trabajó, se la pasó jugando golf y persiguiendo a Duarte, y lo único que sí hizo, lo hizo mal y con una gran corrupción”, mencionó el presidente municipal.