‘No tendrá mayoría la reforma eléctrica’

Agencia Reforma

Chihuahua— “Aunque hay presiones de la bancada de Morena, la Reforma Eléctrica no obtendrá la mayoría necesaria”, advirtió ayer la diputada federal por Chihuahua Rocío González, de cara a la votación que se realizará hoy en la Cámara de Diputados.

La legisladora panista adelantó que votará en contra de la reforma y dijo que busca prevenir la afectación que esta iniciativa presidencial traerá a los ciudadanos mexicanos como, consideró, el desempleo o la perpetuación de las energías combustibles por encima de las energías limpias.

“Hay tensión en la Cámara de Diputados. Hay diputados de Morena y el Partido Verde que han estado hablando a algunos de mis compañeros para intimidar y forzarlos, pero la Alianza Va por México está firme. Los 70 diputados del PRI, los 113 del PAN, los 15 del PRD y los 22 del MC sin duda mañana (domingo) votaremos en contra de la Reforma Eléctrica, por lo que no tendrán los votos suficientes para aprobarla”, manifestó.

Dijo que con esto se enviará también un mensaje en el que se advierte que no se permitirán las iniciativas para cambiar la Constitución que, como oposición consideren, afecten a México.

“Definitivamente la reforma no pasará. La mayoría de los diputados del PAN estamos aquí en México cumpliendo con nuestro estado, con la gente que ha confiado en nosotros, que nos dio el voto y que saben que vamos a tomar la mejor decisión para no afectar, por ejemplo los empleos, pues se habla de que habría una pérdida de 85 mil empleos, pero les digo a los chihuahuenses que no se perderán porque la reforma del presidente y de Manuel Bartlett no pasará”, refirió.

Añadió que hay puntos en los que coincide, como el incremento al pago de porteo a empresas extranjeras, pero que para ello no se necesita una reforma como la que se plantea, que vendría a perjudicar al tratarse de “ideología disfrazada de soberanía”.

Por ello señaló que lo ideal es apostar a trabajar con las empresas para producir energías limpias y mejorar las tarifas de la electricidad y no a través de este tipo de reformas.