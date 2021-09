No tiene Corral palabra: Canaco

Archivo / El Diario / La Cámara tiene un registro de 18 empresas a las que se les adeudan 42.3 millones de pesos

Chihuahua— La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chihuahua levantó una protesta pública contra el gobernador Javier Corral por faltar a la Ley del Comercio, a los acuerdos entre comprador y vendedor, así como a su palabra y compromisos como Gobierno, señaló ayer el consejero Fernando Mares Delgado.

Informó que desde junio pasado a la fecha preside la iniciativa de conformación de un padrón de comerciantes, prestadores de servicios e industriales a quienes les debía el Gobierno, con la finalidad de sentarse a negociar con ellos y el equipo de transición de la nueva administración, pero nunca se les permitió entrar a esas mesas para empatar cifras.

Fernando Mares dijo que la Canaco tiene un registro de 18 empresas a las que se les adeudan 42.3 millones de pesos.

No obstante, agregó que sabe que hay otro grupo de negocios que reclama 20 millones de pesos y que optó, en su momento, por no buscar el apoyo de la cámara, pensando que eso les podría perjudicar la cobranza, pero ya vieron que la administración de Corral Jurado se va y no les resolvieron nada.

El pasado 19 de agosto el presidente de la Canaco, Edibray Gómez Gallegos, aseguró que 32 empresas se acercaron a la cámara para solicitar su gestión para que el Gobierno del Estado les pagara 80 millones de pesos.

Señaló que iba en aumento el número de proveedores del Gobierno que buscan su pago, ya que la semana anterior se tenía aproximadamente 23 empresas enlistadas que reclamaban unos 47 millones de pesos.

Edibray Gómez hizo un llamado a las autoridades para que cuiden a los micro y pequeños empresarios, ya que son los que hacen la derrama económica, e indicó que el 90 por ciento de la economía de México y el mundo la desarrollan los microempresarios, quienes arriesgan todo para llevar el sustento a la casa y desarrollarse.

Gómez Gallegos dijo esperar que las autoridades cumplan con los adeudos que tienen con sus proveedores.

Ayer, el consejero Fernando Mares criticó que el Gobierno saliente deje deudas de meses y hasta años entre su cartera de proveedores, lo cual los coloca en una situación difícil por la falta de capital de trabajo.

El consejero dijo que la información de que disponen la tienen que proteger de acuerdo con las leyes de secrecía, pero son datos firmes que tiene la institución.

Criticó que el Gobierno del Estado no tuvo la sensibilidad de ofrecerles algún esquema de compensación y a pesar de que les debían dinero, se les exigió el pago puntual de impuestos y los mismos requerimientos, de tal forma que si no se hacía, procedía con el embargo.

Pero nunca se ofreció una compensación de esas obligaciones y pagar sólo la diferencia, por lo que se tuvo un autoritarismo fuerte, ya que por un lado le debe al proveedor y por otro le exige, sin pagarle, por lo que no usa la misa vara.

Mares Delgado indicó que los grandes y medianos comercios pueden afrontar con trabajo esta situación, pero los pequeños y micro que ofrecieron un servicio y fueron validados ante el mismo Gobierno, los dejaron sin pago de cuentas que tienen meses y hasta años atrás.

Precisó que a quienes les deben cuentas de años antes todos son de mercancías o servicios prestados en la presente administración.

El consejero de Canaco señaló que precisamente desde mediados de año se convocó a integrar un padrón de proveedores a quienes les adeudaba el Gobierno para que no pasara como con el Gobierno de César Duarte, que dejó grandes cuentas por pagar, pero “tanto que –Javier Corral– lo criticó de todo lo que hizo, pero está terminado como él en esto”.

A la pregunta de qué procede ahora, Fernando Mares enfatizó que el Gobierno saliente ya ni les hizo caso, faltó a su palabra y a la ley, y por eso levantan esta protesta, y en su momento, buscarán sentarse con el equipo que designe la gobernadora Maru Campos para abordar el caso de la deuda de proveedores.

mquezada@diarioch.com.mx