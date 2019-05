Nominan a periodistas de El Diario a premio nacional

Chihuahua.- A unos días de que se lleve a cabo la ceremonia de entrega de la tercera edición de Premio de Periodismo “Verdad en la Palabra 2019 “Veritas in Verbi”, el presidente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A. C., Rafael Cano Franco, dio a conocer las ternas emitidas por los jurados calificadores.

Dentro de los nominados se encuentran periodistas de esta casa editora, en la categoría de Fotografía, esta nominado Luis Eduardo Morán G., de El Diario de Juárez por el trabajo titulado “Suplican Cubanos por Asilo”; mientras que por Entrevista, Heriberto Barrientos M., por el trabajo “Ya me sueño fuera de la Cárcel: Panchito”.

Cano Franco reconoció y resaltó la tarea realizada por los jueces, cuyas identidades se darán a conocer hasta el día de la entrega del premio y quienes revisaron y evaluaron cada uno de los trabajos participantes para finalmente elegir a los nominados y ganadores.

También destacó la participación de los periodistas y comunicadores de diversos estados de la República Mexicana que enviaron sus trabajos en los que retratan las realidades de cada una de sus regiones.

El presidente del Foro Nacional recordó que la ceremonia de entrega se llevará a cabo el viernes 24 de mayo a las 19:00 horas en el Salón de Eventos “La Casona”, ubicado en el bulevar Teófilo Borunda # 9551 de la colonia Partido Senecú en Ciudad Juárez, Chihuahua, y a la que se espera que asistan periodistas de todo el país.