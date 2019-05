Normalistas 'toman' caseta de Camargo

Camargo.- Unas 50 estudiantes de la normal “Ricardo Flores Magón” de Saucillo, tomaron a las 11 horas la caseta Camargo en apoyo, puntualizan, a la clase trabajadora este primero de mayo, Día del Trabajo.

Todas con el rostro cubierto, las estudiantes señalan que se trata de una actividad pacífica para mostrar solidaridad con la clase trabajadora, la más abundante en el país.

Salario justo, jornada laboral humanitaria, prestaciones de ley y respeto a la dignidad del trabajador, son algunas de las consignas en las pancartas que muestran a los automovilistas que pasan por la caseta. “El paso en este momento es libre y la gente puede aportar voluntariamente lo que desee. Los que decidan que no, pueden pasar sin problemas. Sobre las autoridades que están arribando, están siendo enteradas que no queremos molestar a nadie y que nos retiraremos en cuanto ellos lo determinen”, dijo una de las voceras del movimiento.

Detallaron que no saben cuánto durará el paso libre en la caseta Camargo y que de momento solo ésta sería tomada.