'Nos da tristeza ver cómo está el Hospital'

“Desde hace un año vivimos en una situación de estrés en el ISSSTE y esto se ha agravado con el cambio de la clínica, pues no se está dando bien el servicio a los derechohabientes porque falta mobiliario, medicamento y equipo; no es cierto que no queramos trabajar, lo que pasa es que las condiciones materiales y laborales no son las adecuadas”.

Así lo dijo una trabajadora del ISSSTE, que solicitó no dar su nombre por temor a represalias, pues expuso que la administradora Laura Corte tiene mucha influencia en la Ciudad de México y lo que antes se solucionaba con el dialogo ahora no se puede hacer, porque inmediatamente los corre.

La entrevistada señaló que no es cierto que el personal médico, de enfermería, administrativo y de apoyo no quiera trabajar a causa del Covid, lo que pasa es que hay muchas deficiencias en materiales de protección e incluso algunos compañeros han fallecido y otros ya están internados.

En la nueva clínica no está trabajando el área de hospital, rayos X ni tampoco los 3 quirófanos están equipados y Urgencias solo en padecimientos leves incluso todavía no se cuenta con los permisos para operar como hospital y todavía quieren concentrar allí a pacientes de Covid de otras ciudades del estado, sin ni siquiera poder atender a la gente de Delicias como es debido.

En estos días llegó a la clínica una ambulancia de la institución con un paciente de gravedad que era derechohabiente y necesitaba ser atendido en urgencias y los guardias no lo dejaron pasar diciéndole que fuera al Hospital Regional, a ver si se lo aceptaban, expresó.

Con respecto a lo dicho por Laura Corte de que el personal que protestó la semana pasada ni siquiera entraba al área Covid, comentó que no era cierto, pues en su mayoría eran médicos y enfermeras.

“Da tristeza laborar en el ISSSTE en estas condiciones, como en todos lados hay diferencias, sin embargo desde hace 2 años, y principalmente desde noviembre del año pasado, todos los que trabajamos estamos estresados, los del sindicato ya se cansaron de mandar oficios para explicar la situación y se mejoren las cosas, lo lamentable es que los derechohabientes son los que la llevan, porque no se les presta un servicio de calidad”, terminó diciendo.

