'Nos están matando a los operadores, hay familias de luto'

Ciudad Juárez.- Ante la muerte de siete choferes de tráileres, uno de ellos de la ciudad de Delicias, en manos de asaltantes en carreteras del centro y sur del país, ocurridas solo en el mes de enero, integrantes de la Asociación de Transportistas Antac, realizaron una manifestación en el kilómetro 20 de la carretera Panamericana durante este lunes.

La movilización se realizó de manera simultánea en la caseta Sacramento y en el Libramiento Oriente de la Ciudad de Chihuahua, así como en al menos otras seis carreteras del país.

En esta frontera, son al menos 50 tractocamiones los que se apostaron a la orilla de la carretera, dejando solo un carril para la circulación, en cada uno de los sentidos.

“Estamos en protesta por la violencia que estamos sufriendo todos los operadores de todo México, en la carretera nos están matando a los operadores, ya los operadores no quieren trabajar, ir para allá, para aquellos rumbos a causa de eso, aquí en el estado no tenemos ningún problema de ese tipo, aquí es otro movimiento, pero en los otros estados más al sur, que son las rutas que corremos nosotros, sí”, dijo Jaime Gómez González, delegado de Antac en Chihuahua.

Refirió que los puntos más peligrosos son Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla y Arco Norte que corre de México a Puebla y que es donde ocurrieron las siete fatalidades en enero.

“Las unidades que manejemos nosotros no permitimos que circulen de noche a causa de ese movimiento, y como no lo permitimos, el cliente también se pone inconforme y tenemos problemas con los clientes que ya no nos dan mucho trabajo”, menciono.

En el caso del chofer que salió de Delicias y que fue asesinado en Arco Norte, el video del asalto fue difundido en las redes sociales el pasado 18 de enero.

“Desgraciadamente, nos tocó uno que era de aquí de Delicias, es de nuestro estado, hay familias que están de luto”, enfatizó.

Dijo que es a la Guardia Nacional a la que le corresponde la vigilancia carretera, pero hay muy pocos elementos.

El líder transportista dijo que, aunque el domingo la Secretaría de Gobernación llegó a un acuerdo con otras cámaras para evitar las protestas, la Antac seguirá manifestándose y no descartan bloquear las aduanas mañana martes.