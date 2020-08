'Nos mandan en el peor momento'

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua.- “Nos dicen que regresemos cuando la situación es peor y que estamos a un mes que empiecen los casos de influenza”, dijo ayer una de las enfermeras con 30 años de servicio en la Secretaría de Salud, y que está a la espera de ser valorada para determinar si regresa a su trabajo.

“Si a una persona con hipertensión le da influenza y adquiere el virus, es muy probable que no logre reponerse”, cuestionó mientras espera a que le avisen de su cita para evaluarla mañana.

El anuncio de que los empleados de las áreas de la Secretaría de Salud deberán reportarse a sus puestos de trabajo a partir de mañana, generó preocupación entre los trabajadores que pensaban que regresarían a sus áreas hasta que el semáforo de reactivación de la pandemia del Covid-19 estuviera en amarillo o verde.

Una de las enfermeras que labora en la Secretaría, en la Promoción de la Salud, explicó que uno de los problemas que ven, es que no tienen asegurado que les vayan a entregar el equipo que necesitan para evitar sufrir un contagio.

Además de que en este momento es cuando más contagios se tienen, según las mismas estadísticas de la dependencia estatal.

Pero el factor de riesgo que podría detonar los brotes es la influenza, enfermedad que por sí sola causa muchas muertes cada año, y que sus contagios se detonan a partir de la segunda de septiembre.

“Hay que imaginar que será estar en un hospital recibiendo a personas con Covid y otros con influenza, y que a uno de los empleados, ya sea enfermero o médico, o quienes tienen que estar ahí se contagia de ambos; si esa persona tiene hipertensión o diabetes, es muy probable que no logre reponerse, pareciera que nos mandan a trabajar para no tener que jubilarnos… no nos están viendo como personas, sino como artículos que se pueden desechar”, dijo.

La empleada del Sector Salud -cuyos datos se mantienen bajo reserva para evitar represalias- manifestó que las condiciones actuales siguen siendo de alto riesgo para quienes deben laborar en los hospitales, sean o no especializados en la atención del Covid-19.

Explicó que si hay personal que por “compadrazgos” o favoritismo fue incapacitado, según lo que argumentó hace unos días el director médico de la zona norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, entonces se deben revisar los casos en que haya sospechas de algo irregular, pero no generalizar y acusar a todo el personal que desde hace meses y sin querer hacerlo, debió acatar los protocolos de resguardarse en sus casas ante el riesgo de un contagio.

Especificó que en algunos casos las personas mayores o con padecimientos crónicos laboran en áreas Covid, lo que vuelve aún más complejo el problema, pero incluso el solo hecho de trabajar en un hospital general, representa un alto riesgo que viola los derechos laborales y humanos, pues incluso no existen garantías de que tendrán el equipo de protección adecuado para sus tareas.

Señaló finalmente que será responsabilidad del secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, si el problema se agrava entre los trabajadores del sector que han sido considerados vulnerables desde el comienzo de la emergencia sanitaria.