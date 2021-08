‘Nos siguen matando’

Éricka Torres Cortesía / Christal Ruby Rascón fue una de las 15 mujeres asesinadas durante julio Cortesía / La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez lamentó la muerte de Keyla; era egresada de la carrera de Logística Internacional, además de que formó parte de su grupo de teatro Archivo / El Diario de Juárez / Un elemento forense en una escena del crimen

Ciudad Juárez— Christal tenía 23 años, era fanática del box y del futbol y de acuerdo con sus amigos y compañeros de trabajo era “una amiga incondicional y llena de sueños”, pero el martes 27 de julio fue asesinada en Ciudad Juárez, la frontera que desde hace más de 28 años se ha convertido en el epicentro del feminicidio.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), estadísticas oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua y seguimientos periodísticos, desde enero de 1993, cuando se comenzó a documentar el feminicidio, Ciudad Juárez y el Valle de Juárez suman al menos 2 mil 347 asesinatos de mujeres, 108 de ellos durante 2021.

Christal Ruby Rascón fue una de las 15 mujeres asesinadas durante julio. Luego de ser reportada como desaparecida la tarde del martes pasado en la colonia Altavista, ubicada en el norponiente de la ciudad, fue encontrada sin vida por las autoridades siete horas más tarde a más de 25 kilómetros de distancia, en la carretera Juárez-Porvenir, a la altura de la colonia El Papalote, envuelta en una cobija. Fue hasta la tarde del jueves cuando su familia pudo identificar su cuerpo.

Tenía escoriaciones, estaba atada de pies y manos, además de un cable metálico atado al rededor del cuello, pero sus amigos la recordarán siempre con una sonrisa.

El mismo día que ella fue privada de la vida, Keyla Meza Reyna, de 21 años de edad, fue asesinada en una tienda de autoservicio ubicada en las calles Humberto Martínez Grulla y Cuarta de la colonia Granjas de Chapultepec.

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) lamentó su muerte e informó que era egresada de la carrera de Logística Internacional, además de que formó parte de su grupo de teatro.

“Se cierra el telón… Keyla, una gran artista”, dijo una de sus excompañeras, mientras que otras de sus amigas reclamaron a las autoridades que en la ciudad continúen los asesinatos de mujeres.

De acuerdo con los vecinos, ella era familiar del propietario de la tienda Six en la que laboraba cuando la tarde del martes 27 fue atacada a balazos, los cuales le hicieron perder la vida.

La iglesia Aposento Alto también se unió al dolor de su familia, mientras que madres de otras mujeres asesinadas en Juárez y el Valle continúan en la exigencia de prevención, investigación y justicia “hasta el último aliento”.

Según las cifras oficiales de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) y la FGE, el asesinato de mujeres se ha mantenido al alza desde hace seis años en esta frontera, ya que en 2014 fueron 45 las féminas privadas de la vida, 54 en 2015, 57 en 2016, 96 en 2017, 105 en 2018, 180 en 2019, 182 en 2020 y del primero de enero al 30 de julio de 2021 sumaban 108 víctimas más, 15 de ellas en julio.

En enero fueron 17 las mujeres asesinadas, dos de las cuales fueron asesinadas junto al menos un hombre; una estaba atada de manos, tres fueron encontradas envueltas entre cobijas en la vía pública, cuatro fueron matadas a golpes y el resto con arma de fuego.

En febrero sumaron 15 las mujeres victimadas, cuatro atacadas junto con un hombre, dos muertas a golpes, una calcinada, una desmembrada, una fue envuelta en una cobija y abandonada en la calle, una fue encontrada dentro de un canal de aguas negras, otra en estado de descomposición y el resto fueron atacadas a balazos.

De las 17 víctimas que la FEM informó en marzo, dos fueron atacadas junto con un hombre, los cuerpos de dos fueron encontrados envueltos en cobijas, una fue privada de la vida a golpes, una fue degollada, una más atacada con un arma blanca y el resto fueron asesinadas a balazos.

En abril fueron asesinadas 10 mujeres más, dos de las cuales fueron atacadas junto con un hombre, el cuerpo de una fue encontrado envuelto en una cobija en la ciudad, una fue estrangulada, otra fue asesinada con un arma blanca y el resto fueron atacadas a balazos.

Con 20 víctimas, mayo ha sido el mes con más asesinatos de mujeres durante 2021, ocho de las cuales fueron atacadas a balazos junto con al menos un hombre, mientras que cuatro más fueron encontradas atadas de manos, una fue asfixiada y el cadáver de otra más fue envuelto en una cobija y abandonado en las calles de la ciudad, donde el resto de las víctimas del mes murieron a causa de armas de fuego.

En junio sumaron 14 víctimas más del sexo femenino, tres de ellas al ser atacadas a balazos junto al menos un hombre, mientras que los cuerpos de dos más fueron encontrados atados de manos, una fue localizada dentro de un tambo, otra entre cobijas, una fue desmembrada presuntamente por su esposo, una más fue asesinada a golpes y el resto a balazos.

De las 15 víctimas que tenía registradas la FEM durante julio hasta ayer, cinco fueron atacadas a balazos junto al menos un hombre, los cuerpos de tres más fueron abandonados envueltos en cobijas, una fue asesinada a golpes, otra fue calcinada y el resto fueron privadas de la vida a balazos.

“Creo que entre más está uno en la lucha, más siguen matando”, lamentó Carmen Castillo después de colocar en el poblado de Placitas, en el Valle de Juárez, una cruz rosa en donde fueron encontrados los restos de Mónica Liliana Delgado Castillo, desaparecida a los 18 años de edad el 20 de diciembre de 2010.

“A mi niña en una salida al Centro, en pleno día, ahí la agarraron. Y nosotros somos de Gómez Palacio, Durango, y yo dije: ‘pues aquí ella no sale, yo trabajo, a ella la dejo en la casa, ella no es vaga, ella no es amiguera, ella no baila, ella no toma, ella no fuma, ¿qué le puede pasar?’. Sin embargo, fue al Centro. Si alguien me hubiera dicho que en el Centro hasta de día se la roban yo no estuviera aquí, pero la mera verdad yo no pensé que estuviera tan violento aquí –en Juárez–”, lamentó Castillo.

Después de nueve años de haber recibido sus restos, la madre todavía no sabe el lugar exacto en donde fueron encontrados, ya que sólo se le dijo que en el kilómetro 58 de la carretera Juárez-Porvenir, y después ella investigó que fue en el poblado Placitas, donde la mañana del jueves pudo colocar una cruz rosa en honor a su hija.

“Mi hija mayor no quería que viniera, me decía: ‘¿qué va a hacer?, ya no se haga más daño’, pero le dije que mientras pueda voy a andar aquí aunque guarde mi dolor. Yo he aprendido a vivir así”, confesó.

Castillo también lamentó que en Juárez “aunque pasan los años –la violencia contra las mujeres– sigue igual, esto no para. Diario ve uno en las noticias de muchachas desparecidas, ve muchachas asesinadas ya sea por su pareja o por quien sea, pero pasa eso. Ahora yo vivo con miedo, tengo una hija mayor y la sobreprotejo porque yo no estoy dispuesta a perder a otra hija, gracias a Dios su esposo no es violento, él es muy bueno. Pero ahora mi nieta ya tiene 11 años y me da miedo que le pase algo y no la quiero sacar ni al Centro”, relató la madre de Mónica Liliana.

Para la activista Yadira Cortés, los asesinatos de mujeres en Juárez y el Valle siguen ocurriendo a pesar de los años, la exigencia de las madres y las gestiones de las organizaciones, debido a la falta de voluntad por parte de las autoridades.

“Es por falta de voluntades políticas definitivamente, porque cómo es posible que de pronto sí se tienen recursos para hacer una calle nueva, un trolebús, para hacer mil cosas… para infraestructura sí hay recurso, pero la prevención de la violencia contra las mujeres no les es significativo, no les es importante, por eso no lo toman en cuenta. Si se tuvieran voluntades políticas para prevenir, entonces las estadísticas de violencia serían mínimas, y no estaríamos hablando a estas alturas de 2021 de las mujeres asesinadas”, señaló.

Para Imelda Marrufo, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres, tiene que ver con un tema de inteligencia integral, y sostenible, ya que si las acciones no son constantes, no sirven.

“Tiene que ser integral y constante porque el delito no para y las acciones de prevención sí, y muchas veces”, dijo quien solicitó a la FEM un balance en términos de la fuerza de Estado que tienen para las investigaciones, de cara a la transición de la administración estatal.

La prevención es también un tema pendiente, “la pregunta es ¿cuál es la política preventiva que se está generando en las políticas públicas?”, cuestionó.

De acuerdo con las cifras oficiales de la (FGE) son 2 mil 192 las mujeres que han sido asesinadas en esta frontera; sin embargo, la autoridad estatal no contabilizó en su momento los cuerpos de las jóvenes desaparecidas que fueron encontrados años después, como fue el caso de Rubí Marisol Frayre, de 17 años de edad, desaparecida y asesinada en agosto de 2008, pero cuyos restos fueron encontrados el 18 de junio de 2009.

Tampoco sumó en sus estadísticas anuales a las al menos 16 mujeres que fueron localizadas en Arroyo El Navajo, cuyos fragmentos han sido encontrados desde 2012, ya que entonces se argumentó que no fueron agregadas a las cifras ese año porque habían sido asesinadas años antes, además de que entonces la autoridad dijo que no fueron encontradas en Juárez, sino en el Valle de Juárez. Una de ellas fue María Guadalupe Pérez Montes, quien desapareció el 31 de enero de 2009 a los 17 años de edad y cuyos restos también fueron encontrados el 16 de enero de 2012 en medio del desierto.

“Somos unas madres de muertas que encontraron, y nos parte el corazón. Y como madres no podemos olvidarnos de nuestras hijas, nos arrancaron el corazón. Yo le decía a mi hija: cuídate. Y es una recomendación que yo les hago a las madres, nunca, nunca se quiten ni un segundo de ellas. Dame el número de con qué persona vas a estar o si es posible vamos y te dejamos, eso es lo que hacía yo con mi hija. Ahora digo, ¿qué fue lo que me faltó para que a mi hija le pasara esto?”, comentó Susana Montes, junto a una cruz rosa con el nombre de su hija.

Con el rostro de Lupita plasmado en el pecho, sobre una playera blanca, Susana colocó flores blancas y un mandil rosa con su pesquisa en la cruz que fue colocada con su nombre en el memorial a las víctimas del Arroyo El Navajo, en la que se lee: “María Guadalupe Pérez Montes, te extraño, nos haces mucha falta, te amamos”.

“Es desgarrador para nosotros, ellas tenían una familia, tenían una madre, tenían padres, tenían hermanos, quienes siempre estamos con el dolor, no se nos quita. Siempre estamos con ese dolor de que nos faltan ellas. Y vamos a seguir, hasta el último aliento”, aseguró la madre al pedir a las autoridades que protejan a las mujeres de Juárez.

En cifras

2,347 han sido asesinadas desde enero de 1993, de acuerdo con datos del Inegi y de la FGE

15 victimadas en el mes pasado

Mujeres asesinadas en Juárez:

2014 45

2015 54

2016 57

2017 96

2018 105

2019 180

2020 182

2021 108

Víctimas en 2021

Enero 17

Febrero 15

Marzo 17

Abril 10

Mayo 20

Junio 14

Julio 15

Para apuntar

12 cuerpos fueron encontrados envueltos en cobijas en 2021

7 fueron asesinadas a golpes

7 fueron atadas de manos

2 fueron calcinadas

2 fueron desmembradas

2 fueron encontradas en estado de descomposición

1 fue degollada

1 estrangulada

1 asfixiada

1 fue dejada dentro de un tambo

26 de las víctimas fueron atacadas junto a un hombre

Fuente: FEM / FGE