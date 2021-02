‘Nos traicionaron, no dejaremos la presa’

El Diario

Delicias.- Tras la convocatoria que hicieron los directivos de las Sociedades de Responsabilidad Limitada de las Unidades Conchos y San Pedro, en forma coordinada con los representantes de los módulos, donde piden que se entreguen de manera pacífica las instalaciones de la presa La Boquilla, integrantes de La Defensa Nacional del Agua, acusaron de haber traicionado el movimiento y de no saber qué compromisos tengan, ni a cambio de qué quieran entregar la presa.

El documento que se dio a conocer ayer, y fue publicado por este medio de comunicación, el cual no incluye la firma de la presidenta del Módulo 6, Alma Lourdes Morales quien dijo que no puede firmar algo a la que no fue invitada, ya que esa reunión se realizó el jueves pasado donde no fue requerida, dice de la siguiente manera:

“Los usuarios del Distrito de Riego 005 Delicias a través de sus representantes legítimos, han considerado que se deben entregar las instalaciones de la presa La Boquilla para garantizar la seguridad del personal operativo de la Conagua y la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de que se prepare el inicio del nuevo Ciclo Agrícola PV-2021.

Sabedores de que esta es la mejor decisión y de que solamente juntos y unidos los productores agrícolas lograremos salir adelante en un año que se avizora difícil. A nuestros compañeros que ocupan las instalaciones de la Boquilla, a que la entreguen de manera pacífica, toda vez de que el plan de riegos 2021 está formulado y autorizado, lo cual garantiza el desarrollo de nuestra actividad agrícola”.

A este respecto Luis Delgado, representante del movimiento, dijo querer unidad y así juntos seguir encabezando la defensa del agua, invita a los presidentes a que recapaciten, añadió no saber qué interés tengan de por medio, lo que si se es que ellos ya no pueden confiar en un gobierno que traicionó por la espalda. “Traicionan el movimiento los directivos, no sabemos los compromisos que tengan, ni a cambio de qué quieran entregar la presa”, dijo.