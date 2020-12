Notan alza de flujo de viajeros

Ciudad Juárez— El flujo migratorio está viviendo un nuevo incremento en Ciudad Juárez, tanto de mexicanos como de extranjeros, informó el sacerdote Francisco Javier Calvillo Salazar, director de la Casa del Migrante.

“La migración empieza a ser como antes, no sé si es por la política, por el gane –de Joe Biden como presidente de Estados Unidos– o porqué, pero nos están hablando de las parroquias y de otros lugares porque tienen migrantes; les pedimos que se queden al menos 14 días para ver que no tengan síntomas de Covid-19, pero no quieren hacer la cuarentena, se van en la madrugada a los dos días”, relató el religioso.

De acuerdo con la información proporcionada a través de diversos comunicados de prensa, autoridades municipales, estatales y militares han evitado que más de 4 mil migrantes mexicanos y extranjeros crucen hacia Estados Unidos durante los últimos 75 días; es decir, durante octubre, noviembre y diciembre.

Además, según cifras dadas a conocer ayer por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), durante octubre fueron detenidas 8 mil 775 personas migrantes tras cruzar la frontera por el sector El Paso, mientras que en noviembre fueron aprehendidas 8 mil 728 personas más.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, en el sector que abarca el sur de Nuevo México y parte de Texas, con la frontera con Chihuahua, en octubre de 2019 los agentes estadounidenses detuvieron a 5 mil 235 personas, en noviembre a 5 mil 235 más, en diciembre se contabilizaron 5 mil 99 aprehensiones, en enero disminuyeron ligeramente a 4 mil 394, en febrero el registro fue de 3 mil 367 y en marzo la cifra fue de 3 mil 414.

En abril, durante la contingencia de salud por el nuevo coronavirus (Covid-19) las aprehensiones disminuyeron a mil 759 personas migrantes, la cifra menor registrada en 2020, mientras que en mayo la cifra fue de 2 mil 617, en junio sumaron 3 mil 876, en julio 5 mil 091, en agosto fueron 6 mil 517 y en septiembre fueron 7 mil 900 las detenciones registradas.

“El otro día me hablaron de la (JMAS) de Agua que en unos pozos se habían encontrado a unos migrantes, bajo dos condiciones que si los podían traer”, dijo el sacerdote, quien les pidió que los migrantes quisieran ir a un albergue y que estuvieran dispuestos a estar en el lugar dos semanas para monitorear su salud y verificar que no tengan ningún síntoma de Covid-19, con el fin de evitar la propagación del virus en la comunidad.

Dijo que la llegada de migrantes a la ciudad que ha detectado ha sido tanto de extranjeros, principalmente centroamericanos, como de mexicanos, algunos de los cuales le han pedido apoyo a través de la página de Facebook del Migrante en Juárez. (Hérika Martínez Prado)