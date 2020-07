'Nueva normalidad cambia diariamente'

Chihuahua.- El presidente de la Canacintra de Cuauhtémoc, René Sebastián Friesen, indicó que la nueva normalidad de la que todos comentan, no se conoce en realidad todavía, por todos los cambios constantes que se vive a diario.

Durante una rueda de prensa conjunta con sus homólogos de Chihuahua, Delicias, Nuevo Casas Grandes, el vicepresidente nacional de la Zona Norte y funcionarios del Estado y Municipio, exhortó a los industriales a participar hoy y mañana del #ReConecta Foro Internacional Tendencias de Negocios en el Entorno Actual.

Dijo que como su nombre lo dice se abordarán las tendencias de negocios en tiempo y posterior al Covid-19 y se contará con ponentes de México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Chile y Suiza a través de una plataforma virtual.

Subrayo que se vive en tiempos muy difíciles, pero hay que entender que esto es algo que se puede vencer, “aunque en este momento parece que nos está derrotando”.

Dijo que lo que se vive ahora son tendencias, ciclos, y la pandemia del Covid-19 también va a pasar, no se va a quedar.

Se tiene que tomar mucha esperanza en eso, aunque obviamente no se sabe cuándo va a pasar la pandemia o de qué forma se va a aterrizar en una nueva normalidad.

Reiteró que la nueva normalidad, que todos comentan no se conoce todavía, por los cambios constantes que se vive todavía.

Hay muchas empresas que todavía están cerradas, algunos tienen miedo de hacerlo y otros no saben qué hacer o bien, no están en el ramo que indica el semáforo.

Insistió en que es importante este tipo de foros convocados por la Canacintra para llevar información más concreta y real de lo que viene y es importante que el sector no se quede callado en este tiempo, ya que es algo que va a impactar fuerte y por mucho tiempo todavía.

Como cámara se debe ser luz que guía en las tinieblas y los foros como estos son una excelente muestra en ese sentido.

A su vez, Antonio Valadez García, presidente de Canacintra Chihuahua, indicó que todo está listo para llevar a cabo el #Reconecta Foro Internacional Tendencias de Negocios en el Entorno Actual al que se espera que al menos 500 personas puedan sumarse vía remota al evento.

Se realizará el dos y tres de julio próximo, con el apoyo del gobierno del Estado y Municipio de Chihuahua y las diversas delegaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de la entidad.

Antonio Valadez indicó que el acceso será gratuito, pero se requiere un registro previo en el sitio https://forms.gle/BM2b4ZKB3MhvJ6fH9 en donde se brindará una clave para poder ingresar a las conferencias.

Las actividades iniciarán el jueves dos de julio a partir de las ocho de la mañana con una ceremonia de inauguración y la serie de conferencias la iniciará la alcaldesa María Eugenia Campos con el tema Acciones municipales ante la contingencia a partir de las 8:20.

A partir de las 8:40 de la mañana intervendrá Armando Miguel y Anza Cofundador de 7Qstrategy, de San José Costa Rica con el tema La estrategia ante situaciones de alta incertidumbre.

En tanto, Carolina Casiello, consultora organizacional de Rosario Argentina y Antonieta Chaverri, coach de liderazgo proveniente de San José, Costa Rica, participan en el Panel Liderazgo personal, golpe de timón ante la tempestad, a partir de las 9:00 de la mañana

Seguirá con el tema tendencias de consumo, clientes y mercado, Fernando Cobos, Consummer & Market Understanding, Director Latam en Essity de la Cd de México, a partir de las 9:40.

A las 10 de la mañana , iniciara la intervención del pesidente nacional de Canacintra, Enoch Castellanos y Saúl de los Santos, CEO DE Axix, del Tijuana baja California, con el tema Tendencias de la industria.

Alrededor de las 11 de la mañana, intervendía Ernesto López Córdova, Lead Economista At Word Bank Group en Washington D.C con la conferencia Supportings firms from crisis to recovery, policy responses to Covid 19.

Las actividades terminarían hoy alrededor de las 12 del día y se reanudarán el viernes tres de julio, a partir de las ocho de la mañana con la intervención de Alejandra de la Vega, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, con el tema Programa de comunicación digital del Estado de Chihuahua.