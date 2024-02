Nueva protesta por mal servicio en IMSS

Gabriel Cardona / El Diario / Las deficiencias los llevan a dar un pésimo servicio, asegura trabajador del IMSS

Ciudad Juárez.- Desde finales de la pandemia por Covid-19, pero especialmente en los últimos meses, el servicio público de salud que ofrece el Hospital General Regional 66 del IMSS ha mermado por falta de suministros como equipo médico, medicamentos y hasta de higiene.

Jeringas, agujas, insumos de anestesia y medicamentos para varias enfermedades, equipo especial para cirugías como cesáreas, para canalizaciones y otros procedimientos, y hasta jabón, papel y cloro faltan, denunció personal sindicalizado del nosocomio en una manifestación la mañana del sábado.

Dos mujeres que fueron operadas un día antes, el viernes 23 de febrero, tuvieron que ser monitoreadas de cerca tras sus cesáreas porque no había lo suficiente para intervenirlas sin lugar a errores –aunque así fue gracias al personal médico–, según contó Elizabeth Ávila, jefa de enfermeras del lugar.

No hay con qué atender, sentencia manifestante

Las deficiencias los llevan a dar un pésimo servicio, asegura trabajador del IMSS

Pero no todos pueden correr con la misma suerte. De acuerdo con Christian Lomas, representante sindical del hospital, que cuenta con más de dos mil empleados para los tres turnos, en algunos casos los faltantes pueden representar un riesgo que llevaría incluso a la muerte a alguna persona que acuda de emergencia o a alguna cirugía programada.

Las deficiencias, fuera de la actuación del personal, “nos llevan a dar un pésimo servicio”, justificó Domingo Cano Flores, médico anestesiólogo que participó en la manifestación con cerca de 30 de sus compañeros que sostenían cartulinas brillantes con mensajes, y dos lonas blancas con logotipos del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Social.

“No es posible que la gente grite de dolor y no tengamos con qué mitigar ese dolor; que la gente se infecte y falten antibióticos. Suspendiendo cirugías programadas, porque sólo podemos atender las urgentes. ¿Estamos esperando a que todo se haga urgente?”, denunció Cano Flores.

Dijo que el pueblo, los derechohabientes, no entienden por qué no se les atiende. “Creen que es por flojera que no hay atención, pero no hay con qué atender”, expuso.

Cuestionó que en los presupuestos de egresos de las instituciones y el mismo Gobierno ya hay partidas destinadas a la compra de estos insumos, pero no llegan.

Se le preguntó si cree que algún posible aumento de las urgencias en la ciudad o de la cantidad de derechohabientes pueda relacionarse con el desabasto, pero tajante respondió que no. Hay, dice, quien calcula cuánto le toca a cada institución con base en sus usuarios, por lo que no debe pasar desapercibido cualquier cambio en las cifras de beneficiarios al momento de repartir el presupuesto.

Esperan pacientes días por tratamientos

Durante la manifestación y las entrevistas al personal médico, una mujer decidió acercarse. Es derechohabiente del IMSS y tiene un paciente de 51 años que hace seis meses lleva quimioterapia. Fue esa mañana al Hospital 66 a visitarlo porque desde hace dos días espera ingresar. Mientras tanto, lo tienen en una silla, platicó.

“Lo que dicen los médicos aquí, las enfermeras, es cierto. Había casi 40 pacientes ahí y todos en las sillas”, comentó.

Y continuó: “¿cómo queremos que trabajen o atiendan a nuestros pacientes si todo lo que se canaliza para el Seguro ¿dónde está? Yo soy trabajadora. ¿Y mis aportaciones dónde están? Son miles de trabajadores que dan para el Seguro, para que puedan trabajar y atendernos”. Son casos como el de ella, de “los que no tenemos dinero y que dependemos del Seguro”, de los que están llenas las instalaciones de este hospital, aseguró, sin que se vea una salida pronta al problema, pues lleva esos seis meses de tratamiento de su paciente batallando.

Responde el Instituto

En respuesta a la manifestación, la representación del IMSS emitió un comunicado en el que aclaró que los servicios, la operatividad y la atención de la unidad hospitalaria no se suspendieron, y que continúa operando con normalidad.

Además, en el mensaje compartido se asegura que “se dará seguimiento y atención a las expresiones de las y los trabajadores”.

En el mismo documento publicado agregan que realizan gestiones permanentes para fortalecer los servicios y beneficiar la atención médica de los derechohabientes. (Diego Villa / El Diario)