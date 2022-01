Nuevos síntomas de Covid-19 pueden confundirse con gripa

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.— Síntomas leves similares a los de un resfriado, como dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza y cansancio, es parte de lo que vive la mayoría de los juarenses que se encuentran actualmente contagiados de Covid-19, por lo que alertaron a la comunidad a no confiarse.

Según cifras de la Secretaría de Salud de Chihuahua, desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero dieron positivo al virus 972 personas en Ciudad Juárez, entre ellas Elizabeth Cortez, Alejandro Guerra y Miguel Vargas. Y, aunque no saben si se trata de la nueva cepa o de los efectos de la vacunación que recibieron, todos creyeron al principio que solamente se trataba de una gripa o un resfriado.

‘Sentía el virus por dentro’

“Es igual a un resfrío, cien por ciento”, aseguró Miguel Vargas, de 54 años de edad, quien la tarde del lunes 27 de diciembre se bajó de su vehículo sin chamarra y cuando le empezó a doler la garganta pensó que se trataba de un resfriado, hasta que el miércoles 29 se comenzó a sentir fatigado, por lo que se compró una prueba en una farmacia que no le dio ningún resultado.

Aunque en la farmacia le dijeron que significaba que era negativo, debido a que continuaba sintiéndose cansado el día 30 decidió ir a un Centro Comunitario, donde le hicieron una prueba y salió positivo.

“Le dije al doctor que creía que no era positivo, porque traía síntomas que eran muy leves, pero cuando me hizo la prueba me dijo que me resguardara 10 días. Realmente como para el sábado (1 de enero) yo ya andaba bien”, relató, y dijo que en noviembre de 2020 se contagió de Covid-19 por primera vez.

Entonces, todavía no estaba vacunado y los síntomas fueron muy fuertes, por lo que cree que esta vez se trata de una nueva cepa.

“La primera vez yo ya me andaba muriendo casi; me la pasaba dormido mañana, tarde y noche, porque me sentía muy cansado, los síntomas no eran semejantes a un resfriado, sentía el virus por dentro, tenía los ojos rojos, sentía que se me acalambraban las manos, dolor de cabeza. Estaba totalmente caído. Esta vez no sé si sea por las vacunas, pero yo pienso que es una cepa menos fuerte que la del año pasado”, recordó.

Vargas cree que se contagió durante la reunión de Nochebuena, ya que aseguró que en su trabajo se ha tratado de proteger mucho, y de los familiares que se reunieron en Navidad ya suman seis contagios.

‘Un dolor de cabeza’

Los cinco integrantes de la familia de Alejandro Guerra, de 30 años de edad, también se encuentran aislados después de que él dio positivo a una prueba de Covid-19 y cuatro de ellos han presentado síntomas, aunque todos leves.

“Yo pensé que había sido un cambio de clima, los primeros síntomas fueron dolor de cabeza y un poco de tos, yo pensaba que estaba nada más engripado”, relató el juarense, quien durante la primera ola de la pandemia perdió a su suegro a causa del virus, por lo que al notar que el dolor de cabeza persistía decidió realizarse una prueba.

Dijo que el dolor de cabeza “que se va y vuelve” fue el foco rojo que lo hizo sospechar que podría ser Covid-19; además, su esposa, Claudia Quezada, también había sufrido dolor de cabeza días antes. Sus hijas de 15 y 17 años han tenido también otros síntomas, como dolor de garganta y tos.

“Nos dijo la doctora que probablemente sea ómicron, porque al parecer nada más afecta de la garganta para arriba y no como el primero, que afectaba los pulmones”, comentó Guerra, quien destacó a los juarenses que lo importante es no crear confianza y seguir protegiéndose del virus, además de aislarse en caso de tener síntomas.

Positiva por primera vez

La historia de Elizabeth Cortez, de 48 años, es similar, ya que sus primeros síntomas comenzaron hace dos semanas y eran comezón en la garganta durante las noches, posteriormente congestión. Y aunque pensaba que era “una simple gripa”, al ir con el doctor porque tenía cita, le pidió que le realizara una prueba de Covid-19, que dio positivo.

“Yo pensé que iba a salir negativa y salió positiva… como yo soy muy alérgica y pensé que era alergia. Eso sí, el cansancio llegó días después, con un sueño como cuando no duermes en días”, comentó Elizabeth, quien ya cuenta con las dos dosis de la vacuna anti Covid-19, y ésta es la primera vez que se contagia.

Su pareja también se ha sentido cansado, por lo que ambos se aislaron al saber que ella es positiva.

“Lo más triste es que pensábamos: ah, ya pasó, ya estoy vacunada, ya no hay problema con la máscara (cubrebocas)… ignorancia. Y de dónde llegó, no sabemos, no sabemos quién traía el virus, no sabes, la verdad. Pero no bajen la guardia, fueron dos años en los que no bajé la guardia, la bajé y me pasó”, dijo la juarense.

Inoculación ayuda

“Para decir que es la nueva cepa solamente teniendo la evidencia, pero sí, las personas que ahorita están presentando Covid tienen ciertos síntomas que no son tan graves, o no es tan fuerte la sintomatología, es menos agresiva. Pero si hablamos que fuera la variante ómicron es cinco veces más contagiosa que la Delta, entonces aunque sea menos agresiva el número de casos graves se va a seguir presentando”, destacó la doctora Leticia Chavarría, del Comité Médico Ciudadano.

Explicó que la variante ómicron ataca principalmente a vías respiratorias superiores, no tanto a las vías respiratorias inferiores.

“Obviamente, también debe estar influyendo que gran cantidad de personas ya están vacunadas, porque lo que están diciendo los expertos mencionan que la mayoría de las personas que se están contagiando son personas que no están vacunadas, y las que están vacunadas no tienen una situación tan grave, incluso aunque sean adultos mayores, no los lleva a una necesidad de hospitalizarse, y menos de intubarse”, indicó.

Chavarría recomendó que si presentan rinorrea, dolor de garganta o cualquier manifestación en las vías respiratorias, se realicen la prueba de Covid-19. Si se estuvo sin cubrebocas por más de 15 minutos con una persona que dio positivo, es importante primero quedarse en cuarentena y después aplicarse una prueba en el quinto o sexto día, ya que antes podría dar un falso negativo.