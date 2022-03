Nunca haré nada indigno  dirigiendo la Sección 42: Gabriel Faudoa

Con una impirrante ecepción por parte de docentes jubilados y pensionados en conocido salón de la capital Chihuahuense, el profesor Gabriel Faudoa Villegas presentó el plan de acción que llevará a cabo al asumir la representación del magisterio en el Sindicato de la Sección 42 del SNTE.

Ante el personal que entregó su vida laboral al servicio de la educación, el candidato de la planilla ECO 42 fue efusivamente recibido por quienes deseaban escuchar de viva voz la serie de compromisos que se tienen para dicho grupo magisterial.

Tomado de la mano de su señora madre, Guadalupe Celia Villegas, integrante de la sección 42 jubilada en emotivo mensaje y con voz quebrada, el candidato Faudoa abrió su discurso: “Siendo hijo de una guerrera que me impulsa en todo momento y otro ángel que desde el cielo me apoya, hemos estado haciendo compromisos; con mi mamá como testigo de honor, juro, que no haré nada indigno ni causante de vergüenza cuando sea Secretario General de la Sección 42, eso me enseñó usted, así me formaron ambos”. Refiriéndose a su padre el profesor Héctor Faudoa Berumen, matemático reconocido estatalmente.

Así mismo, al declarar que en las decisiones que se tomarán invariablemente serán tomados en cuenta todos los agremiados por medio de auscultaciones y encuestas para que los aciertos y errores sean asumidos por todos, estableció el compromiso de que el nuevo Comité Ejecutivo Seccional habrá de entregarse en cuerpo y alma “dejando el pellejo en el alambre” por la defensa de los trabajadores y en particular la de los pensionados y jubilados.

En ese mismo sentido, Gabriel Faudoa se comprometió a crear una comisión legislativa para presionar a los integrantes del Congreso del Estado para que que las pensiones, aguinaldos y los bonos sean integrados en el presupuesto de egresos anual y con esto garantizar que se les pague en tiempo y forma “Los jubilados y pensionados no trabajaron en partes, ellos no se entregaron en abonos al trabajo, por eso se les debe retribuir lo devengado como es debido” Externó Faudoa Villegas.

Las oficinas estarán abiertas mañana y tarde con un espacio especial independiente, digno para atender a los jubilados y además se programarán partidas presupuestales para la convivencia y recreación para los jubilados y todo el patrimonio de la Sección 42 serán administrados por jubilados conformando comités para que los administren ustedes mismos pues sé que los harán crecer”. Continuó la cabeza de la planilla ECO 42

Finalmente, una vez que el voto mayoritario le favorezca a la planilla, se habrá de ofrecer el acompañamiento profesional en los temas fiscales, y en especial en lo que respecta al pago de impuestos de las pensiones y jubilaciones “ No es aceptable que después de entregar una vida laboral a la docencia y a la sociedad, se les deban retener impuestos para entregar éstos a otras causas, para ello los activos somos los que pagamos; no deben ser trastocadas ninguna de sus pensiones, el 100 por ciento debe ser de ustedes” Concluyó Faudoa Villegas.