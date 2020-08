Obligan a regresar a vulnerables

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Los trabajadores de la salud que se resguardaron en casa por ser considerados como población en riesgo ante el Covid-19 al padecer de alguna enfermedad crónica y que la tengan bajo control, deberán regresar a sus labores de manera voluntaria por respeto a los ñcompañeros que han estado en la lucha contra el virus, expresó el secretario de Salud Eduardo Fernández Herrera.

El funcionario estatal precisó que el regreso a los hospitales de personal vulnerable, que son en total 2,160 empleados, será a partir del próximo lunes, “por respeto a sus compañeros que están librando la batalla contra el Covid-19”.

Fernández Herrera dijo que el personal que se encuentra al frente de la batalla “ha tenido que doblar o triplicar turnos, han tenido que sacrificar tiempo con su familia y arriesgar su propia vida; mientras que hay personal que por algún tipo de padecimiento, que no es grave, decidió resguardarse en casa y no atender la contingencia”.

Expuso que a partir del lunes, el personal que está en sus casas en resguardo, deberá regresar de manera “voluntaria” para apoyar en la lucha contra el Covid-19, apegándose al nuevo acuerdo que define las condiciones bajo las cuales se puede laborar.

Explicó que regresarán a laborar, o se quedarán en resguardo de acuerdo a la enfermedad que poseen, o la condición en que se encuentren; si son mujeres embarazadas, lactantes o adultos mayores.

La subsecretaria de Salud, Mirna Beltrán, informó que de los 2,160 trabajadores que se resguardaron en su casa, mil 402 corresponden a Servicios de Salud, y 758 al Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal); “personal que hace falta ante la demanda de servicios médicos”, dijo.

De acuerdo con la información proporcionada por los funcionarios, los criterios se aplican a trabajadores que no cumplen con el valor de vulnerabilidad, y estos debieron regresar a sus labores desde el semáforo en rojo.

Mientras que los que sí cumplen con el valor de vulnerabilidad se reincorporan a partir de semáforo amarillo en áreas No Covid, excepto lactancia, que se incorpora al final del periodo de incapacidad por maternidad. En cualquier color de semáforo y cáncer se incorpora hasta semáforo en verde.

Las personas trabajadoras que sí cumplen con el valor de vulnerabilidad y trabajan en áreas Covid, se reincorporan hasta semáforo verde, dijo.

Los trabajadores y aquellos que no tengan bajo control su padecimiento o bien se trate de mujeres lactando deberán permanecer en resguardo, y existen una serie de criterios para cada uno de los padecimientos.

“Quieren que regresen cuando la situación es peor”

La petición que hizo el secretario de Salud, Eduardo Fernández, para que personal médico regrese a laborar de forma “voluntaria”, fue criticada por José Ángel Salayandía, quien forma parte del Colegio de Médicos y que fue despedido por demandar condiciones más seguras para los empleados de los hospitales y centros Covid.

El galeno recalcó que por meses han pedido que les den el equipo necesario para protegerse, y al no dárselos, decenas de personas han muerto. “Quieren que regresen cuando la situación es peor”, dijo.

Salayandía expuso que hay personal que está muy comprometido con su labor, pero no se les puede pedir que vayan a un hospital en condiciones en las que otros han muerto por la falta de equipo de protección.

“Si una persona tienen diabetes o es hipertensa, corre le mismo riesgo, si tiene una o dos afecciones es muy peligroso que vayan, pero lo que pide el secretario muestra que no es un médico, que no sabe de los riesgos y de la sobreexposición”, dijo.

Mencionó que la forma en que ha sido tratado el personal médico no ha sido el adecuado, más allá del pago del bono especial Covid, el cual ya fue suspendido, no han sido escuchadas sus peticiones de mejores equipos, de batas o cubrebocas suficientes. Además de que se ha minimizado a quienes están en instalaciones que no son Covid, pero que están en un riesgo todos los días.

Agregó que los argumentos presentados por el secretario no son suficientes, ya que no les expresa cómo los cuidarán si regresan, y cuáles medidas se tomarán, ya que son vidas las que están en juego.