Obligarán con amparo a entregar lista de bienes asegurados

Chihuahua– El Juzgado Décimo Segundo de Distrito otorgó el amparo número 27/2020 a favor del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez para que el Gobierno del Estado entregue una lista pormenorizada de todos los bienes que ha asegurado y vendido a lo largo de esta administración.

Fue el pasado 19 de julio cuando el tribunal federal concedió la protección de la justicia federal al exmandatario priista, actualmente preso en una cárcel en Miami, por lo que otorgó diez días hábiles para que la Fiscalía General del Estado (FGE) cumpla con la entrega de esa información a la defensa de Duarte.

El abogado Juan Carlos Mendoza, quien representa jurídicamente a César Duarte, reiteró que de haberse vendido el pasado lunes como lo anunció Javier Corral las más de 180 cabezas de ganado de los ranchos de su representado, se estaría cometiendo el delito de robo por parte de la administración pública estatal.

Lo anterior porque no hay proceso ni sentencia en contra del parralense.

Sobre el amparo que se ganó, el abogado defensor mencionó que es para que el Gobierno del Estado entregue los informes de todos los bienes incautados.

“Como lo he mencionado en otras partes, nosotros ya tenemos desde hace tiempo pidiendo información, tanto por medio del Ichitaip para ver cuáles son las ventas que ha realizado el Gobierno del Estado de ganado y no nos han contestado. Hay una violación legal”, dijo. “Entonces estamos considerando las acciones legales al respecto”, agregó.

“También por otro lado esperamos que cause ejecutoria la sentencia del amparo en donde uno de los actos reclamados, por los cuales el señor Duarte fue amparado por la justicia federal, en relación a la exigencia a los informes, inventarios y registros de los bienes que le fueron incautados”, abundó.

El litigante mencionó que si la venta de ganado se hizo, y “si el licenciado Duarte como todos sabemos no ha sido enjuiciado, luego entonces no ha tenido la garantía de audiencia, sabemos que el debido proceso no permite a nadie privar a nadie, mucho menos a la autoridad, que debe ser la principal protectora de estas garantías”.

“Si no está siendo de esta manera, entonces estaría disponiendo de bienes ajenos y eso con ánimo de dominio, evidentemente es un robo, ahí estaría cometiendo un delito bastante serio, no sabemos si el señor gobernador o los servidores públicos que atienden a las indicaciones lo están haciendo por parte propia”, expresó.

El abogado Juan Carlos Mendoza manifestó que los primeros días de la próxima semana se cumple el plazo para que la administración de Javier Corral informe a detalle los bienes incautados al Poder Judicial federal.