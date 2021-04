Obras de Juárez, que sean hechas por juarenses: Maru Campos

Cortesía

Chihuahua, Chih.- Maru Campos Galván, candidata a la gubernatura por la coalición Nos Une Chihuahua, se reunió con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos en Ciudad Juárez, para escuchar sus necesidades y presentar propuestas para el desarrollo económico, social y de infraestructura de esta frontera.

Como parte de su mensaje, Maru destacó la importancia de la reunión, y aseguró “estamos aquí porque tenemos que resolver juntos un grave rezago de obra pública en Juárez”.

Recordó que Ciudad Juárez experimenta intensamente el costo de no hacer ya que por mucho tiempo no se invirtió como se debía en la ciudad, o se ejecutaron obras sin planeación ni evaluación, además de existir una deuda histórica con la ciudad ya no se le ha brindado el presupuesto necesario para su desarrollo.

Maru reconoció que algunas de las obras que se realizan en la frontera no son hechas completamente por juarenses, que no conocen como funciona la ciudad, ni las necesidades de la gente, por lo que aseguró que se garantizará el piso parejo en las licitaciones.

“Pensemos en cómo cerrar el candado para que quienes participen en la obra en Ciudad Juárez sean empresarios y contratistas de Ciudad Juárez, el dinero se tiene que quedar aquí y se tiene que reinvertir en esta ciudad”, agregó.