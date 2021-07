Obras siguen tiradas y sin proyecto ejecutivo

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / El proyecto quedó suspendido el pasado 4 de junio

Ciudad Juárez— Gobierno del Estado pidió un plazo de 45 días para presentar el proyecto ejecutivo de las obras de las estaciones de la segunda ruta troncal (BRT-2) del transporte semimasivo en el túnel de la 16 de Septiembre, afirmó la directora de Desarrollo Urbano, Lilia Ana Méndez Rentería.

Manifestó que hasta el momento la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) no ha presentado una solución de los trabajos que fueron clausurados por la dependencia el pasado 4 de junio.

“El Municipio ya los requirió para tales efectos en virtud de no contar con el proyecto ejecutivo que dé certidumbre y en eso está el Gobierno del Estado, ha notificado que está complementando con estudios para poder presentarlos”, declaró.

La funcionaria aseguró que a la fecha no hay condiciones para determinar que el paso a desnivel fue afectado por las obras que realizó el Estado para construir los dos paraderos.

“Porque no se ha tocado ninguno de los pilotes, pero definidamente parte de los estudios que pedimos es para ver si las lluvias recientes generaron alguna condición de modificación sobre el espacio que se encuentra expuesto”, dijo Méndez.

Expresó que, contrario a lo que han declarado funcionarios estatales, sí había la posibilidad de elaborar estudios en el paso a desnivel antes de iniciar las obras, para saber si eran factibles o no.

“El proyecto de ese puente, aunque se hizo en otra administración, se hizo aquí, se hizo por expertos de la localidad, peritos que todavía viven en nuestra ciudad, incluso nos hemos acercado a ellos para que nos acompañen en el asesoramiento de lo que deberá de hacerse”, mencionó.

La dependencia determinó que las dos estaciones subterráneas de la BRT-2 en el túnel de la 16 de Septiembre no son factibles debido a que la estructura del paso a desnivel no soportaría la obra, se informó.

Esto se determinó luego de los resultados de una serie de dictámenes que la Dirección General de Desarrollo Urbano solicitó a Luis Ríos, encargado de la construcción del paso a desnivel en el 2012, y a ingenieros estructurales.

Una vez con los dictámenes emitidos por los profesionistas, la Dirección de Desarrollo Urbano clausuró la obra que inició en diciembre pasado porque, además, no tenía la licencia de construcción, detalló el administrador de la Ciudad, Víctor Manuel Ortega Aguilar.

Desarrollo Urbano notificó al Estado el pasado 1 de junio que no podían trabajar por no contar con el permiso, y el 4 de junio se clausuró la obra por no haber dado cumplimiento.

acastanon@redaccion.diario.com.mx