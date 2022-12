Obsequian zapatos a niños y obtienen lindas sonrisas

Cortesía / Un menor recibe su regalo y posa feliz para la foto del recuerdo

Ciudad Juárez.— Juárez Sonriente y la empresa Yazaki entregaron 200 pares de zapatos a niñas y niños de escasos recursos en las instalaciones del Centro Comunitario Pánfilo Natera, como parte de las actividades que realiza la organización en el marco del día de la Navidad.

Enedina Muñiz acudió a la entrega junto con sus dos hijas: Nicole y Liliana, de 8 y 10 años, ambas niñas recibieron un par de zapatos que utilizarán para acudir a la escuela, ya que por los bajos recursos de la familia fue imposible costearles unos, explicó la madre.

Consuelo Gil explicó que la entrega de calzado fue posible gracias a la solidaridad de 30 personas que se interesaron en apoyar la quinta colecta que realizó la agrupación Juárez Sonriente, además de donativos como piñatas, bolos y alimentos que se repartieron durante el día del evento.

“Fue una satisfacción muy grande el ver cómo los niños llegaban con zapatos demasiado viejitos; llegó una familia con nueve niñas que piden en la calle y cuando se les entregó las niñas lloraban, son cosas que uno se queda”, explicó la entrevistada.

Añadió que los padres de familia se mostraron contentos por el apoyo que recibieron sus hijos, ya que algunos de ellos no tenían los recursos necesarios para costear un par de zapatos para los infantes.

“Se acercaban a mí y me decían muchas gracias porque no siempre se mira esto, una señora me comentó que apenas entró a trabajar y lo poco que le pagaban no le iba a alcanzar para unos zapatos… esas palabras se quedan muy grabadas”, mencionó la fundadora de la agrupación Juárez Sonriente.

Esta fue la quinta entrega de zapatos que realizó la organización Juárez Sonriente, además durante el año han repartido diversos apoyos como útiles escolares en el mes de agosto y entrega de despensas con artículos de la canasta básica para las familias de escasos recursos.