Oculta Corral déficit y culpa a Federación

Ciudad Juárez.- El Gobierno del Estado atribuyó a la Federación la responsabilidad de una “enorme adversidad” para 2021 por el recorte de 4 mil 600 millones de pesos al gasto público, pero su administración arrastra además un déficit que en 2020 fue de 4 mil 917.6 millones de pesos y deuda de corto plazo que debe liquidar para junio próximo.

El Gobierno estatal llega a su último año, además, con el incumplimiento de diversas acciones de un plan de austeridad anunciado desde enero de 2017.

Ayer, el Estado emitió un boletín estimando el impacto de los recortes generados por la reducción del presupuesto federal y atribuyéndolos a que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere afectar sólo a los estados.

“El mandatario estatal aseguró que de no rectificarse esos ‘recortes’, el Estado de Chihuahua tendrá una enorme afectación en materia presupuestal federal, ya que entre lo que se reducen participaciones, aportaciones, convenios y lo correspondiente al Ramo 23, en términos reales, enfatizó, Chihua-hua tendría una afectación de 4 mil 600 millones de pesos”, indicó el comunicado del Gobierno estatal citando a Javier Corral.

“Esto nos coloca en una circunstancia de enorme adversidad’, explicó, ya que literalmente tendría que cerrar una parte del gobierno para poder seguir operando”, agregó el texto oficial.

Miguel Colunga, diputado de Morena e integrante de la Comisión de Hacienda del Congreso local, dijo que no es un asunto de la Federación, sino que es un asunto de la situación de las finanzas del Estado. “Es un Gobierno que se ha caracterizado porque no ha tenido solvencia económica y no ha tenido liquidez, y que ha estado echando mano de muchos créditos para tener solvencia y liquidez”.

“La política de austeridad del Gobierno no tuvo impacto; no se vio disminuido el gasto operativo, no se vio disminuido el gasto administrativo, que era donde se debía reflejar. Los sueldos de los funcionarios no se recortaron, entonces, realmente la política de austeridad no tuvo impacto, no hubo los ahorros como se esperaba”, agregó el legislador.

La Secretaría de Hacienda estatal no ha respondido diferentes solicitudes de información sobre las finanzas y el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2021, pero, desde el pasado 8 de septiembre, Corral dijo que habría ajustes y una reducción motivados, en parte, por la obligación que marca la Ley de Disciplina Financiera de liquidar los créditos de corto plazo antes de que concluya la administración en 2021.

“Nosotros estamos en un plan de reajuste del presupuesto, de reducción de presupuesto para el próximo año, para hacer un cierre lo más acorde con nuestras finanzas, pero en donde uno de los objetivos es liquidar estos cortos plazos”, dijo entonces Corral, en conferencia de prensa virtual.

Esta semana, incluso el representante en la Comisión de Hacienda del partido en el gobierno, Jesús Valenciano, estimó en 5 mil millones de pesos la reducción en el gasto del año próximo –presupuesto que en 2020 fue de 78 mil 376.6 millones de pesos–, caída, estimó el panista y presidente del órgano legislativo citado, que sería la primera en años y que consideró ligada a la reducción del Gobierno federal.

Colunga, por separado, agregó al panorama el déficit arrastrado por la administración y el efecto de cubrirlo con deuda.

“Hay un déficit acumulado en toda la administración de lo que va de este gobierno (…) sin agregarle que, en el caso de este año, hay que pagar antes de que concluya la administración, tenemos que pagar créditos (de corto plazo) de alrededor de 3 mil millones de pesos”, dijo.

“Cuando presentan déficit, para saldar ese déficit hay dos formas: una es haciendo los recortes, gastando menos, teniendo ahorros, pero la otra es endeudándose”, agregó.

El también dirigente de los diputados de Morena en el Congreso local señaló que la transferencia de recursos federales a los estados obedece a una fórmula y que, en el caso del Ramo 23, por ejemplo, impactaba a las entidades por igual, por lo que no se podía argumentar que era un “castigo” a Chihuahua.

Por separado, diversas revisiones de este medio han reportado el incumplimiento al decreto de austeridad anunciado en 2017 por la administración estatal.

“Aun cuando anunció gobernar con austeridad en gastos de representación y ajustes salariales, la actual administración estatal ha devengado entre 2019 y septiembre pasado 359.5 millones en viáticos y otros 8 mil 592.3 millones de pesos en ‘remuneraciones adicionales especiales’ de servidores públicos”, publicó El Diario en enero de 2020.

Otra medida incluida en el decreto de 2017 fue la venta de la flota aérea, sobre la cual se expuso que generaba cuantiosos gastos, pero que, de acuerdo con lo documentado, ha sido utilizada para más de 700 traslados.

“Tan sólo el gasto anual de mantenimiento, combustible y resguardo de las seis aeronaves que permanecen en los hangares del aeropuerto internacional General Roberto Fierro, así como sueldos de los pilotos, asciende a los 13 millones 220 mil pesos”, indicó El Diario en julio pasado.

“En el rubro de sueldos de este personal se destinan mensualmente 356 mil 169 pesos, es decir, 4 millones 274 mil 28 pesos al año. Adicionalmente se eroga un millón 648 mil 560 pesos por concepto de renta de los hangares en donde están bajo resguardo los aparatos propiedad del Estado (…) por los cuales paga una renta mensual de 137 mil 380 pesos”, se agregó.

