Oculta gobernador sus propiedades y cuentas bancarias

Chihuahua— En mayo todos los funcionarios públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, incluyendo al gobernador Javier Corral Jurado, están obligados por ley a presentar sus declaraciones patrimoniales, pero la mayoría la entregan sin información de las propiedades y cuentas bancarias, argumentando que esta información es posible conflicto de interés, según se muestra la información en la página de transparencia consultapublicamx.inai.org.mx.

Tanto el mandatario estatal como los servidores públicos del Estado deben cumplir dicho mandato obligado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 33, que señala “la declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año”.

Sin embargo, el gobernador Javier Corral como servidor no aceptó hacer pública su declaración patrimonial, presentada el 29 de junio pasado, ya que el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades señala que sólo será pública la información de las declaraciones patrimoniales que no contengan datos personales, pero al igual que ocurre con Corral, los funcionarios de primer nivel señalan no aceptar hacer públicas sus declaraciones.

Lo anterior con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, norma donde se establece que la información patrimonial de las personas obligadas es susceptible de clasificarse como información confidencial, ya que constituyen datos personales de una persona identificable, de acuerdo con el numeral Quinto de los Lineamientos para la Ley de Protección de Datos.

Asimismo, todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua están obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses ante este Órgano de Control Estatal, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Dichas declaraciones que, en términos de lo previsto por el artículo 29, del referido Ordenamiento Legal, serán públicas salvo los rubros cuya publicidad puede afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

De acuerdo a la página de la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde se publica la declaración patrimonial, sólo presenta información al primer trimestre, por lo cual no tiene información de las declaraciones obligadas del presente año.

Cabe señalar que el 12 de enero del presente año se presentó la solicitud 03642021 en la cual se establece que “desde el 17 de enero de 2017 no actualiza el gobernador del estado, Javier Corral, su declaración patrimonial, solicito toda la información relacionada a su declaración cuando tomó protesta y su actual situación patrimonial hasta la fecha: montos en cuentas bancarias y bienes inmuebles (casas, terrenos etc., ), sus direcciones, cuándo fueron adquiridas, en cuánto etc.”

Sin embargo la respuesta de la unidad de Transparencia de la Secretaría de Función Pública en su oficio número SFP/UT/040/2021, dijo que la información se encontraba en la liga https://www.ichitaip.org/redireccion/?so=1394, pero sólo envía a la Plataforma Nacional de Transparencia y las declaraciones patrimoniales no tienen la información solicitada.

