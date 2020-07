Oculta gobierno información de vuelos privados del gobernador: Pérez Cuéllar

Archivo/El Diario

Chihuahua, Chih.– El senador de la República por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, denunció que el Gobierno del Estado incumplió con su obligación de transparentar la información de los vuelos privados del gobernador.

En específico, se trata de las de información número 064922020, 064942020 y 064972020 por las cuales recibieron respuestas a medias y contradictorias; dichas solicitudes se presentaron ante el área de información pública de la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría Particular.

De acuerdo al senador, esta situación exhibe no sólo la falta de transparencia y voluntad por parte del gobierno de Javier Corral, sino también falta de organización y coordinación en el aparato estatal, ya que tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría Particular se “echan la pelotita” una a otra, asegurando que no cuentan con información o documentos al respecto.

En ese sentido, y atendiendo a que las tres solicitudes contenían los mismos requerimientos, Pérez Cuéllar detalló que la Secretaría de Hacienda respondió que en razón de la materia a que refiere la solicitud, como sujeto obligado no era la competente para atender la solicitud, por lo cual canalizó el requerimiento remitiéndolo a la Unidad de Transparencia de la Secretaría Particular del Gobernador.

Mientras que la Secretaría Particular, en su respuesta “a medias” sugiere al solicitante presente nueva solicitud de información al sujeto obligado denominado Secretaría de Hacienda para atender la mayoría de los requerimientos.