Ocultan en informe nacional cifra de fosas de Chihuahua

Ciudad Juárez.- Pese a que Chihuahua es uno de los estados con el mayor hallazgo de fosas clandestinas a nivel nacional, fue excluido del primer informe oficial del Registro Nacional de Fosas que presentó el pasado martes el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Fuentes de la Secretaría de Gobernación dieron a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua omitió enviar a la Comisión Nacional de Búsqueda la información en tiempo y forma con los datos estadísticos.

La falta de datos y transparencia generó la inconformidad de organizaciones locales que integran el Movimiento Por Nuestros Desaparecidos.

“Desde ayer nos dimos cuenta de la falta de información de Chihuahua y hemos estado preguntando qué pasó, qué metodología empleó la Comisión Nacional de Búsqueda para recabar esta información, por qué la Fiscalía General del Estado no aportó estos datos”, cuestionó ayer Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A. C. (Cedimac).

Hasta el momento la FGE se ha negado a entregar esa información a los colectivos locales que acompañan a las víctimas de desaparición forzada, pese a que la han solicitado de manera insistente, aseguró Mendoza.

“Nosotros nos preguntamos ¿qué en Chihuahua no hubo fosas localizadas? Por supuesto que sí, pero no sabemos porque no se brindó la información”, agregó.

Carlos Huerta, vocero de la Fiscalía, aseguró ayer que “el dato es erróneo. Sí se informó oportunamente a la Comisión Nacional de Búsqueda”.

Aunque se le solicitó la información respecto a los hallazgos de fosas clandestinas, hasta el cierre de esta edición no era atendida la solicitud.

De acuerdo con el archivo periodístico, del primero de diciembre de 2018 al 6 de mayo de 2019 en el estado se localizaron 17 fosas clandestinas, en las que se han recuperado 31 cuerpos.

Siete de las víctimas ya fueron identificadas y entregadas, por lo que 24 se encuentran en proceso de identificación.

El Diario documentó que sólo en Juárez la FGE reportó del 20 de abril al 7 de mayo de 2019 el hallazgo de ocho fosas clandestinas con igual número de restos humanos recuperados.

Los cuerpos fueron inhumados de manera ilegal en un predio situado a un lado del Cerro del Caballo, en el sur de la ciudad.

Ayer por la tarde la Fiscalía dio a conocer el hallazgo de 23 restos óseos expuestos en el Valle de Juárez durante un operativo realizado el pasado martes, además de la localización de 90 restos óseos en superficie y una fosa de inhumación clandestina con dos osamentas en el municipio de Cusárare.

Ambas intervenciones fueron realizadas por la Unidad de Ausentes y Extraviados, según dio a conocer la FGE.

Los datos oficiales

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó el pasado martes que el registro realizado comprende del 1 de diciembre de 2018 al 13 de mayo de 2019 y se tienen ubicados 81 sitios donde se han identificado 222 fosas clandestinas, con 337 cuerpos encontrados. Los puntos se ubican fundamentalmente en seis estados de la República: Colima, Tabasco, Sonora, Zacatecas, Guerrero y Jalisco, los cuales representan casi el 72 por ciento de los lugares donde se han ubicado.

“Estas fosas clandestinas, de manera particular, las tenemos que destacar en los estados de Veracruz, Sonora, Sinaloa y Guerrero, por supuesto, Veracruz con el número más alto, 76 fosas; pero Sonora, Sinaloa y Guerrero representan el 69.3 por ciento de las fosas que se han acreditado, donde se han exhumado cuerpos y se han obtenido restos humanos”, explicó.

Chihuahua ocupa el quinto lugar con el hallazgo de 17 fosas desde que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión del cargo como presidente de la República.

En el limbo, Fiscalía Especializada Para la directora de Cedimac, uno de los colectivos que apoya a familiares de personas desaparecidas, en Chihuahua la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas o Desaparición Cometidas por Particulares no se aplica como debe ser.

Y aunque ya creó una Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada, cuya titularidad recae en Francisco González Arredondo, no se está trabajando ni cumpliendo las funciones específicas que la ley establece, dijo Mendoza.

“No sabemos qué casos va a conocer esta Fiscalía, cuántos va a atraer. Sabemos que hay siete unidades con nombramientos pero nada más, es una Fiscalía que no está en funciones”, indicó la activista social.

Refirió que existe un gran retraso en la implementación de la Ley General, pues hasta ahora Chihuahua carece de una Comisión Local de Búsqueda.

“Y a partir de ahí viene todo este enredo de que no sabemos quién debe de proporcionar información a la Comisión Nacional y quién debe contar las fosas que se han encontrado; estamos en el limbo”, expuso.

Los integrantes del Movimiento Por Nuestros Desaparecidos se reunirán el próximo fin de semana en la Ciudad de México para analizar ésta y otras situaciones y sostener un encuentro con autoridades federales, puntualizó.





