Ocupan 349 extranjeros el Centro Leona Vicario

Ciudad Juárez— A 10 días de ser inaugurado el Centro Integrador Migrante Leona Vicario reporta el alojamiento de 349 extranjeros, una tercera parte menores de edad, originarios de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Ecuador y Venezuela.

En su totalidad se trata de migrantes retornados que iniciaron su trámite de solicitud de asilo en Estados Unidos y que fueron canalizados de manera voluntaria a través del Instituto Nacional de Migración (INM).

A diferencia de otros albergues, en este espacio no hay personas de origen cubano, “hasta ahorita no ha tocado, sólo llevan los que voluntariamente se quieren incorporar al proceso porque van a esperar el tiempo de su cita y el propósito es que en el ínter sean autosuficientes en lo posible, no es obligatorio que vayan, hasta ayer tampoco había migrantes de Nicaragua, Ecuador o Venezuela”, explicó el área de comunicación del centro.

De acuerdo con el último reporte correspondiente al 10 de agosto en el albergue administrado por el Gobierno federal se encuentran 137 personas originarias de Honduras, 156 de Guatemala, 46 de El Salvador, cuatro de Nicaragua, cinco de Ecuador y una de Venezuela.

De ese grupo 25 personas manifestaron su voluntad por regresar a su país y dos más abandonaron voluntariamente el albergue, se informó.

El espacio está diseñado para la atención de migrantes y no se atenderán a personas mexicanas que fueron repatriadas, salvo para realizar trámites en materia laboral, el albergue es temporal pero no hay expectativas de que cierre, luego de la evaluación en septiembre se verá cuál será la decisión del Gobierno federal.

El albergue cuenta con la participación de 45 voluntarios entre “Servidores de la Nación” y personal operativo de la Sedena, aunque en un punto máximo podrían atenderlo hasta 120 voluntarios.