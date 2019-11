Ofende a los LeBaron ‘discursito’ de AMLO

Ciudad Juárez.- “Está cabrón vivir toda la vida con el mismo discursito de mi presidente, el mismo discursito en medio de tanto dolor y tanta tragedia es ofensivo para mí”, dijo ayer Adrián LeBaron sobre las políticas de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. A tres días de partir a Washington D.C., en una caravana con la comunidad LeBaron, el padre de Rhonita Miller, quien fue atacada a balazos y luego incinerada junto a cuatro de sus hijos el pasado 4 de noviembre, lamentó ante medios nacionales que el presidente mexicano continúe con sus mismas políticas en lugar de invertir en la seguridad. “Es un discurso que generaliza, que se quiere dedicar a repartir dinero a no sé quienes y que todos tenemos el derecho de protesta”.

“Nosotros no estamos en protesta, necesitamos saber cuánto dinero le van a meter a la seguridad, sin seguridad no hay progreso”, reclamó en entrevista con el periodista Alejandro Cacho.

Lo anterior luego de que el activista Javier Sicilia anunciara una marcha hacia Palacio Nacional en la Ciudad de México para exigir a López Obrador que cambie su estrategia de combate a la inseguridad y la violencia en el país, a lo que el presidente contestó que él tiene que administrar sus tiempos, pero que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, podría recibirlo.

“Entonces, imagínense que yo voy a estar esperando aquí y la prensa conservadora, fifí, y nuestros adversarios dándose vuelo. Yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores: ‘El gran encuentro’”, agregó López Obrador durante su conferencia matutina en la capital del país.

Al respecto Adrián LeBaron dijo que “López Obrador cree en Santoclós, cree que va a poder seguir repartiendo un dinero que va a dejar de generarse por falta de seguridad. El progreso viene de un país seguro y México no es un país seguro”.

El familiar de las tres mujeres y los seis niños asesinados en la sierra de Sonora, dijo ayer que según el FBI y habitantes de La Mora, la Guardia Nacional tiene un video en el que los perpetradores del asesinato de su hija rodearon la camioneta y dieron la orden de quemarla.

“Todavía (Alfonso) Durazo (secretario de Seguridad y Protección Ciudadana) a nivel nacional en la mañanera salió con que es muy probable que explotó (la camioneta en la que viajaban sus familiares) por una bala… este es absolutamente un caso de terrorismo”, dijo LeBaron.

“A mí me dijeron (el FBI), cuando me levantaron mis declaraciones que ellos no nos iban a tener respuestas hasta (dentro de) dos, tres semanas, en un mes, porque ellos nada más vinieron por logística, ellos entraron sin armas, no los dejaron, entonces por ese lado yo no espero recibir mucho”, dijo el mexicoestadounidense.

El sacerdote Alejandro Solalinde escribió ayer en su Twitter que Sicilia es un “excelente poeta, pero pésimo como político, lamentable que haya abandonado su movimiento en momentos difíciles, lamentable también que se oponga al régimen que lucha por la paz, como fruto de la justicia.

Esta vez ya no marcharé con él”, apuntó. En respuesta, Alex LeBaron cuestionó al sacerdote: “¿Cómo va la paz que prometió el régimen, padre?, Avise dónde se reparte porque acá en el norte no la conocemos”.

De acuerdo con el padre de Rhonita, la comunidad mormona estadounidense se reunirá el próximo jueves en Kansas City, de donde saldrá la caravana hacia Washington D.C.

“Mi interés es nomas que el mundo sepa que estamos en la causa, no hay todavía algo en específico (que se planee realizar), pero yo como padre de Rhonita, que me mataron a mi hija, quiero que Donald Trump sepa que seguimos en la causa”, dijo Adrián LeBaron la tarde del domingo a El Diario de Juárez.