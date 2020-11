Oficializan castigos por falta de cubrebocas

Archivo/ El Diario

Chihuahua.- Con 22 votos a favor, 7 en contra, 1 abstención y la ausencia de tres diputados, se aprobó ayer la Ley que Regula el Uso Obligatorio del Cubrebocas y Demas Medidas para Prevenir la Transmisión de la Enfermedad Covid 19 en el estado de Chihuahua.

Las bancadas de PAN, Movimiento Ciudadano, PT, Nueva Alianza, PRI, Panal y Verde Ecologista votaron a favor, y sólo siete diputados de los nueve de Morena votaron en contra, pues Janet Barraza se abstuvo y Ana Estrada no estuvo presente en la sesión.

A partir de la publicación de esta ley en el Periódico Oficial del Estado (POE), las autoridades podrán arrestar hasta por 12 horas y aplicar multas de 1 a 5 UMAS ($86.88) a los ciudadanos que se opongan, y de hasta 25 UMAS a los negocios, previa amonestación.

Antes de votar la llamada “Ley Cubrebocas” que envió el Gobernador del Estado al Congreso, la oposición de Morena despertó inconformidades entre los legisladores panistas, pues desde que se presentó la propuesta se generó un debate entre actores políticos.

En el pleno los ánimos se incrementaron a tal grado que la diputada Georgina Bujanda llamó ignorantes a los diputados de Morena.

El coordinador de la bancada de Morena, diputado Miguel Colunga, aseguró que con este planteamiento el Gobernador trata de implementar una política de supervivencia y no una política de restauración, y añadió que se trata de una cortina de humo para responsabilizar al ciudadano más pobre, imponiendo así mismo una política recaudatoria.

De inmediato, luego de Colunga tomó la voz la diputada Bujanda, quien también lo llamó sinvergüenza, y declaró que es una pena tener que corregir a los diputados que no llegan preparados a la tribuna.

“Ustedes que nos están escuchando coinciden en que no estamos tontos como cree Morena que estamos, no somos ignorantes y la ignorancia y el sentido común no dependen de la educación, aunque está claro que muchos de los diputados que están aquí no consideran dentro de sus responsabilidades para representar el informarse y el estudiar antes de hacer uso de esta tribuna”, señaló la panista.

Los diputados Humberto Chávez y Gustavo de la Rosa criticaron la postura de la diputada por considerarlas agresivas y fuera de lugar; sin embargo, Bujanda volvió a tomar la palabra cuestionando su derecho a utilizar calificativos desde un punto de vista de género, y en medio de la desesperación por encontrar respuestas a la ciudadanía.

Al final de la votación la bancada de Morena presentó una rueda de prensa virtual, en la cual los diputados expusieron que se encuentran a favor del uso del cubrebocas, pero en contra de la criminalización de la sociedad.

Adelantaron que presentarán un amparo, una acción de inconstitucionalidad para revocar esta ley que lleva un espíritu impositivo para justificar la irresponsabilidad y el fracaso de la administración de Corral ante la pandemia.