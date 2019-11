Ofrece Condusef Cuauhtémoc seis pasos para evitar fraudes en el Buen Fin

Cuauhtémoc.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en el municipio dio a conocer una serie de recomendaciones a los consumidores para evitar que la economía familiar se vea afectada por alguna acción fraudulenta.

Rosa Macaria Pérez González, titular de la oficina de la Condusef en el municipio, dio a conocer seis pasos a seguir para no comprometer las finanzas personales de quienes desean participar en este programa.

El primer consejo es elaborar un presupuesto para determinar cuánto dinero en efectivo puede gastar y cuánto de la tarjeta de crédito (en caso de contar con alguna).

La segunda recomendación es pensar bien al comprar algún artículo a meses sin intereses; lo mejor será comprar bienes duraderos con el fin de que su compra sea un gasto útil y no una carga.

El tercer consejo es conocer bien los establecimientos participantes y comparar precios mediante un proceso anticipado para saber con tiempo cuáles comercios ofrecen el mejor descuento y si de verdad se trata de una oferta o un engaño.

El cuarto paso a seguir es realizar compras de acuerdo con los ingresos, para no gastar más del sueldo propio de algún trabajador y no gaste más allá de sus posibilidades de pago, ya que la tarjeta de crédito no es una extensión del ingreso.

La quinta recomendación se basa en ver si existen deudas pendientes por pagar antes de realizar cualquier compra de algún producto, bien o servicio.

En el sexto consejo se establece que al realizar compras por internet el consumidor debe tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad: que la página empiece con http y tenga un candado; evitar utilizar cibercafés o equipos compartidos, y lo más importante, guardar todos los comprobantes, imprimir o guardar en computadora todos los comprobantes e imprimir los estados de cuenta de las tarjetas.

Condusef puso a disposición su oficina en esta ciudad para presentar quejas en caso de alguna irregularidad en las compras durante el Buen Fin, en un horario de 9 am a 3 pm, las cuales se ubican en la Presidencia Municipal Fernando Suárez, del bulevar Jorge Castillo Cabrera.