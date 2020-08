Ofrece defensa 150 md de fianza por César Duarte

Archivo / César Duarte

Ciudad Juárez— La defensa del exgobernador César Duarte ofrece pagar el 10 por ciento de una fianza de 1.5 millones de dólares a cambio de que el acusado salga de prisión y enfrente confinado en casa su proceso de extradición a México.

De acuerdo con la solicitud de liberación –introducida el miércoles al legajo judicial y disponible para consulta remota–, la representación del exmandatario propone a la Corte de Distrito de

Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida “una fianza del diez por ciento de 1.5 millones con un pago de 150,000 con la secretaria del tribunal”, además de “confinamiento en casa con monitoreo electrónico”.

Una fuente con acceso al caso explicó ayer a este medio que el ofrecimiento significa que “el monto de la fianza en tal escenario es de 1.5 millones” de dólares y que el 10 por ciento es lo que el acusado tiene que presentar por adelantado, mientras que “el resto es lo que se debe si el demandado huye”.

La juez Lauren F. Louis fijó el día de hoy como límite para que la defensa presente la traducción de evidencias introducidas el pasado miércoles en español, trámite a partir del cual corre el tiempo para que el tribunal se pronuncie sobre el derecho a la fianza solicitada.

La documentación presentada el miércoles también señala una “motivación política” en la indagatoria e incluye presuntas conversaciones entre un investigador contratado por la defensa del exmandatario y “uno de los consejeros políticos más importantes” del actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que dice le ha asesorado dejar libre el paso de drogas a Estados Unidos.

“Creo que el gobernador debe trasmitir un mensaje muy claro: no obstruiré la exportación de drogas a Estados Unidos. No confiscaré drogas de exportación, pero debes ser muy cuidado, no quiero ningún secuestro, no quiero asesinatos, quiero paz”, dice lo atribuido al presunto consejero del panista.

La conversación se habría realizado en septiembre de 2017, en la ciudad de Nueva York, y ahí el asesor político habría asentido, ante las preguntas del investigador, que la política de dejar pasar la droga es la “regla no escrita” que debe ejecutarse.

“Lo que digo es que debe haber un acuerdo no escrito con los narcos, ¿verdad? (…) Puedes enviar tus cosas a los americanos, pero respeta a los granjeros, a la gente buena”, agrega lo atribuido al asesor.

Desde el jueves, en la audiencia de fianza, la representación del Gobierno de Estados Unidos desestimó las afirmaciones y señaló que la información presentada por la defensa de Duarte obedece a su interés y por acusar a quien lo está señalando.

También Corral desestimó lo expuesto, calificándolo de “argucias” a través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter.

Duarte se encuentra preso en el Centro de Detención Federal de Miami luego de que el pasado 8 de julio fue detenido en el exterior de una tienda de autopartes de esa ciudad de Florida.

El arresto fue solicitado por México a través de una solicitud de extradición presentada en diciembre de 2019, a partir de que un tribunal de Control en Chihuahua emitió la orden por los presuntos delitos de asociación delictuosa y desvío de 96.6 millones de pesos durante su administración.

La defensa de Duarte menciona también que la familia del imputado vive en Estados Unidos y que su esposa e hija podrían fungir como custodia durante el confinamiento que dure el proceso de extradición, que, se estimó en la audiencia, podría extenderse hasta noviembre.