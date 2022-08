Ofrece IMSS consultas en Jornada de continuidad de servicios

Cortesía Cortesía Cortesía

Ciudad Juárez.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua lleva a cabo este fin de semana del 26 al 28 de agosto, la 12ª Jornada de continuidad de servicios “Con el águila bien puesta”, para atender el diferimiento ocasionado por el Covid-19 en la entidad.

En esta estrategia del IMSS, que se realiza de manera simultánea en todo el país, se llevan a cabo consultas de especialidades de Endocrinología, gastroenterología, Medicina Interna, Cirugía General y Ortopedia, informó el titular del IMSS en el estado, doctor Arturo Daniel Bonilla y Calderón.

Destacó que esta acción se lleva a cabo en el Hospital General Regional (HGR) No. 66, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 35 y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 06, todos en ciudad Juárez; así en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 23, en Hidalgo del Parral y en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 11, en Delicias.

Bonilla y Calderón reconoció públicamente el esfuerzo y dedicación de los trabajadores de diversas categorías que participan en esta jornada, la cual forma parte de una estrategia nacional en beneficio de los derechohabientes. Puntualizó que las acciones que se realizan con todas las medidas y los protocolos de salud para evitar contagios.