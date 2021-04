Ofrece Loera desarrollo sin corrupción

Cortesía

Chihuahua, Chih.- El candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, Juan Carlos Loera, aseguró que en su gobierno no habrá lugar a prácticas corruptas, por lo que se comprometió ante miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Ciudad Juárez, a apoyar el desarrollo de la entidad de manera transparente.

Al exponer su estrategia para hacer rendir el dinero del presupuesto público y derramar los beneficios a la población y a los constructores, Juan Carlos Loera garantizó la eliminación de "transas o moches" y adelantó que durante su administración impulsará la libre competencia.

"No soy un hombre que haya acumulado una gran riqueza, no estoy encariñado con el dinero, y eso se lo he transmitido a mis hijos: a vivir con decoro; claro, con todas las condiciones necesarias que me ha permitido el ejercicio de mi profesión, de mi negocio", expresó.