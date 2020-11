Ofrece UACJ taller para enfrentar emociones en la pandemia

Ciudad Juárez— Debido a la pandemia, casos de depresión, ansiedad o hasta enojo pueden presentarse en el hogar, afectando aun más la manera en la que se afronta la situación; es por eso que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) realizó ayer el taller “Más allá del miedo”, en un intento por ayudar a alumnos, docentes y comunidad en general a sobrellevar los efectos de la contingencia.

La actividad fue impartida por el psicólogo y doctorante en Psicoterapia Humanista Mario Astorga Olivares, quien ofreció 10 estrategias para aplicar en casa y así sobrellevar la contingencia de una mejor manera.

Entre los consejos ofrecidos durante el taller virtual destacó “volver al origen”, es decir, cuestionarse sobre las actividades que se realizaban y la persona que era antes de la pandemia, lo anterior para conocer qué ha cambiado durante la contingencia.

También se recomendó “pensar en un futuro sano y no ansioso”, donde la persona debe reflexionar sobre qué va a hacer diferente una vez terminada la pandemia, ya sea solo, con su pareja, familia o amigos.

Después se habló de “reparar el daño”, es decir, pensar en lo que puede hacer para resarcir el impacto causado a otras personas durante la pandemia.

Como cuarta estrategia, se pidió a la ciudadanía “hacer fácil lo difícil”, lo que implica introducir cambios complicados en circunstancias normales. Además, se exhortó a las personas a hacer una lista de cosas, en la que escriban todo aquello que en algún momento los distanció, pero que es importante y esencial para su vida.

La estrategia seis consta de responderse a sí mismo y de manera sincera cuestiones como: ¿Qué aspecto o cosa ha evitado en sus relaciones con los demás, en su vida profesional y académica? ¿Qué no ha hecho y desearía hacer? ¿Qué cosas quiere cambiar y no lo ha hecho? ¿Qué quiere dejar de hacer y no lo ha cumplido?

En una séptima estrategia, el psicólogo recomendó hacer “cartas de enojo”, en donde la persona reconozca su ira, explicando toda su rabia y pueda liberarse de ella.

Distinguir el miedo también forma parte de estas herramientas, según el expositor, existen dos clases de éste. El primero de manera real y otro imaginario, este último puede alterar, paralizar y obsesionar a la persona con lo malo que pudiera ocurrir.

En la novena estrategia, se recomienda escribir a detalle la historia del cómo sucede el trauma que presenta la persona, todos los días contar los sucesos hasta que pierdan poder.

La última recomendación es “hacer el duelo”, esto ante la posibilidad de despedidas pendientes por la pérdida de un ser querido durante la contingencia; realizar un álbum o collage de fotos con los momentos más significativos con la persona que ya no está puede ser una alternativa para sobrellevar la situación.

Astorga Olivares comentó que algunas reacciones que la pandemia ha dejado en las personas son cambios en donde se destaca un mayor acercamiento con los demás, la renovación de compromisos, así como de las prioridades.

Aseguró que, en muchos casos, la pandemia ha originado un incremento de sensibilidad y empatía con los demás, generado una mayor conciencia sobre la salud, así como un aumento en el sentido de espiritualidad.

Agregó que algunos otros cambios son el reforzamiento en el sentido de efectividad y habilidad para hacer algo en la vida, además de una mayor preocupación por el mundo.