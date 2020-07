Ofrecen amparos a niños con cáncer

El Diario

Gabriel Vidaña, abogado especialista en amparo, declaró que el Estado tiene la obligación de procurar la salud de los menores de edad, por lo que no puede alegar falta de recursos para medicamentos. Es por eso que ofreció tramitar amparos de manera gratuita a los padres de los niños que están en tratamiento contra el cáncer, para que se les proporcione lo que necesitan.

“Es la vida de un niño la que está en riesgo, el Estado no solamente puede decir que no tiene recursos… que no se trate de una pandemia no significa que los niños deban quedar desprotegidos en su salud, se les deben dar los medicamentos que requieren para salir adelante”, dijo.

El profesionista comentó que el despacho Vidaña, Manjarrez y Asociados se ha dedicado como parte de su labor social a apoyar causas en las que no se respetan los derechos de las personas a acceder a recursos o servicios necesarios para la vida.

“Hemos tramitado amparos para que las personas tengan acceso al agua, debido a que es un derecho que no se les puede negar, ya que los Gobiernos tienen que ver por el bienestar de las personas. Esa es su obligación ante los habitantes”, explicó.

En el caso de los niños que enfrentan el cáncer la situación es dramática, ya que en si no tienen los medicamentos o tratamientos se puede perder la vida del menor, señaló, y añadió que las personas que deseen más información se pueden comunicar al 614 288-44-00.

“Como padre es difícil imaginar qué deben sentir las personas que ven a su hijo enfermo y que no haya medicamentos, es algo que no debe pasar. Es por eso que los apoyamos con este trámite para que las autoridades se obliguen a dotarlas de lo necesario”, concluyó.