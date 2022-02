‘Olvidan’ atender ciclovía y causan deterioro de obra

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez Carlos Sánchez / El Diario de Juárez Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Autos invaden el carril para bicicletas en la avenida Insurgentes, en el tramo entre la 5 de Febrero y Libertad

Ciudad Juárez— Aun cuando los trabajos de las ciclovías implementadas en las zonas del Pronaf, Chamizal y Centro Histórico terminaron desde junio del año pasado, éstas siguen sin ser recibidas por parte del Municipio debido a una serie de observaciones pendientes por atender, y provoca que una infraestructura, con costo de aproximadamente 43 millones de pesos con recursos del Fondo Metropolitano, permanezca en un evidente deterioro, no sólo por el uso inadecuado por parte de automovilistas sino por la falta de mantenimiento.

Las obras se licitaron el año pasado y los anticipos se pagaron el 30 de diciembre del 2020. De acuerdo con el sitio CompraNet, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el contrato de la zona Pronaf fue entregado a la empresa Gameros y Luévano en asociación con Obras y Pavimentos CUU por un monto de 20 millones 910 mil 678 pesos; el convenio de El Chamizal se otorgó a Pavimentos de la Laguna por 12 millones 284 mil 308 pesos; mientras que el acuerdo correspondiente al Centro Histórico se adjudicó a Gema Constructora por una cantidad de 11 millones 234 mil 360 pesos.

Adolfo Villalobos Hernández, director de Caminos de la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas (SCOP), comentó que los trabajos de la ciclovía fueron concluidos desde junio del 2021; sin embargo, a la fecha se siguen aplicando garantías por el tema de las pinturas, esto debido a que el alto flujo del tránsito en las áreas de la ruta acortan su durabilidad, mientras que la falta de algunos permisos por parte del Municipio también han retrasado la recepción formal y con ello el mantenimiento adecuado.

“La pintura está teniendo una durabilidad de entre tres y cuatro meses, eso es porque en la zona urbana el tráfico que existe la deteriora más rápido, en carretera normalmente usamos material a base agua; sin embargo, en la ciudad, debido al alto flujo vehicular, usamos uno de base solvente que es más duradero, pero lo ideal es que se pueda pintar tres veces al año. En ese sentido, va la entrega para que se puedan asignar recursos para el mantenimiento de vialetones, que no son respetados por automovilistas, como para el repitado de las líneas”, comentó.

El funcionario destacó que la falta de coordinación que se tuvo con el Municipio, a pesar de ser un proyecto mayormente derivado del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), provocó que no se realizaran los consensos necesarios para la obtención de licencias de construcción, que hasta la fecha están deteniendo la recepción de la obra.

“Ahorita sigue a cargo del Estado, aun cuando se hicieron con recursos del Fondo Metropolitano a petición del IMIP, y la SCOP fue mera ejecutora, la construcción se entregó al área de Conservación para poderle dar el mantenimiento requerido en tanto se cumplen los requerimientos que pide el Municipio y poderla entregar, sin embargo, aun cuando se concluyeron los trabajos, nunca nos dieron anuencia, faltó esa coordinación de socialización, nos toca atender la infraestructura mientras esté en nuestra jurisdicción, pero hay que buscar ese acercamiento con el Municipio para poder fondear o buscar la manera de mantener en óptimas condiciones la ruta”, explicó.

En noviembre pasado, la titular de la Dirección de Desarrollo Urbano municipal, Claudia Verónica Morales Medina, indicó que la ciclovía no había sido recibida debido a que en sus tramos de Heroico Colegio Militar, Insurgentes, Costa Rica y Panamá faltaba el dictamen positivo de Servicios Públicos, además de que en otros puntos se obstruían cocheras de viviendas y comercios.

Asimismo, la funcionaria agregó que se debían hacer cambios o modificaciones para proceder a la recepción, mientras que al menos cuatro rutas no contaban con licencia de construcción. “Esto no quiere decir que no se deba llevar a cabo, sino que, más bien, debemos de modificar el proyecto o ver las rutas en que se puedan ajustar para no afectar a terceros, como comerciantes o residentes”, dijo.

Respecto a la situación, Gabriel Valdez Juárez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado (Sedue) comentó que lo que se busca junto a la SCOP es que el Ayuntamiento pueda recibir los trabajos una vez atendidas las diferentes deficiencias señaladas, que deberán ser solventadas por los contratistas.

“Se está trabajando en esa parte, se han solicitado algunas mejoras, entre ellas el tema de la pintura, que es de lo más notable y visible. El proyecto que recibimos de la administración anterior está ejecutado tal y como se planteó, son obras complementarias al programa de movilidad; sin embargo, sí vamos a revisarlo muy bien, ya que todo es perfectible y estamos abiertos a reunirnos con los organismos necesarios para no caer en inconsistencias, porque luego, en vez de mejorar el flujo, lo hacemos más complicado y no se trata de eso”, comentó.

Valdez Juárez reiteró que se buscará un mayor acercamiento con Desarrollo Urbano del Municipio, así como con el IMIP, para encontrar la manera de plantear oportunidades de mejora y, de ser posible, poderlas atender.

A lo largo de su construcción, esta infraestructura causó una serie de críticas y observaciones debido a la ejecución de los trabajos y los lugares donde fueron colocados los vialetones para definir el área de rodamiento para las bicicletas, siendo la zona del Chamizal y la del Centro Histórico las más señaladas.

En el primero de los casos, el proyecto contempló la construcción de una ciclovía en la zona hacia el Parque Chamizal, con una longitud total de 6.82 kilómetros, interviniendo la avenida Heroico Colegio Militar, entre calle Costa Rica y 5 de Mayo; avenida Insurgentes, entre avenida Adolfo López Mateos y calle Bolivia; calle Panamá, entre Insurgentes y Malecón; así como la calle Costa Rica, entre Heroico Colegio Militar e Insurgentes.

Los trabajos sobre la avenida Heroico Colegio Militar incluso provocaron en abril del 2021 una serie de protestas por parte de grupos ciudadanos debido a inconsistencias en la construcción, como un poste de la Comisión Federal de Electricidad a la mitad de la cicloruta, arbotantes obstruyendo la vía ciclista, tramos donde no se realizaron las adecuaciones necesarias para el mantenimiento y cableado en los postes, daños al alumbrado, entre otras situaciones que tuvieron que ser atendidas por la SCOP.

Mientras que en el segundo tramo, el proyecto contempló la construcción de una ciclovía en el Centro Histórico con una longitud total de 12.49 kilómetros, en vialidades como avenida Heroico Colegio Militar, entre las calles 5 de Mayo y avenida Francisco Villa; avenida Insurgentes, entre la calle Bolivia y Miguel Ahumada; entre otras vialidades.

Es en la avenida Insurgentes, las calles 5 de Mayo y Panamá donde la reducción de carriles para los automóviles ha provocado la principal molestia, ya que entre la línea designada para bicicletas, más los espacios de estacionamiento para los residentes del área y clientes de comercios, ha entorpecido la movilidad.

Incluso a finales de mayo del año pasado, la SCOP tuvo que hacer modificaciones a la ciclovía en la calle 5 de Mayo, retirando los vialetones colocados en un tramo desde Heroico Colegio Militar hasta Malecón, debido a un trabajo de recarpeteo por parte del Municipio.

Hasta el momento, las autoridades tanto municipales como del Estado no han determinado una fecha para la recepción formal de la infraestructura, pese a que ésta debió ser entregada hace casi ocho meses; mientras tanto, usuarios deben sortear conflictos como la circulación de motocicletas en el área para bicicletas, autos estacionados en la ruta, falta de señalización vial y hasta ciclistas que utilizan los carriles del trayecto en sentido contrario, lo que también aumenta los riesgos de accidentes