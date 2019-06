Chihuahua.- El gobernador del Estado, Javier Corral, optó por no hacer comentarios respecto a la situación que existe en el Poder Judicial luego de que una juez federal señaló que el proceso de selección de 56 jueces debe ser anulado.

Corral, quien en otras ocasiones a defendido el proceso de selección de jueces y magistrados, en esta ocasión dijo que no conocía del asunto y no dio más declaraciones.