Omite Estado información sobre capacidad hospitalaria

Ciudad Juárez— Aun en un contexto donde la Secretaría de Salud del Estado informó que Juárez y el resto de la entidad podrían volver a semáforo rojo a la brevedad debido a una percepción de ocupación hospitalaria al alza por Covid-19, ayer la dependencia omitió el informe actualizado de camas utilizadas por estos pacientes.

Cada lunes, acordó Salud estatal, se presentaría ante los medios el número de camas ocupadas desglosadas por inmueble de salud en el estado, pero ayer la subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, Leticia Ruiz González, omitió sin explicación los datos en rueda de prensa.

“¿A qué se debe que no se presentó el índice de ocupación hospitalaria?”, cuestionó este medio, pero no se obtuvo una respuesta, limitándose la funcionaria a comentar que se contaba con el último corte de la semana pasada, que corresponde al pasado día lunes 13 del presente mes, mismo que no está actualizado.

“Están focalizados algunos hospitales con saturación, principalmente los particulares que son los primeros que se saturan, una vez viendo el comportamiento y el número de contagios, y al último corte, que fue hace 8 días, de ocupación hospitalaria, es de un 20 por ciento (en los hospitales Covid del Estado), sin embargo esto se diluye con el número de camas totales en todos los hospitales, tanto públicos como privados; hay hospitales que estamos en un 70 ó 75 por ciento”, manifestó Ruiz González.

Sin embargo, no desglosó –como es costumbre cada lunes– a qué nosocomio pertenecen los porcentajes referidos, lo cual, de acuerdo con el médico general Arturo Trejo, da pie a que la ciudadanía cuestione el compromiso de informar que tiene el Estado, ya que omitir la información puede entenderse como una falta al “derecho en la protección de la salud”, señalado en el artículo cuarto de la Constitución Mexicana.

“En cada hospital, por ejemplo en el 66 hay una persona que se encarga de recibir y registrar todas las hojas de ingreso del hospital, el diagnóstico, lo verifica y de ahí se sube a la plataforma la información directamente, y en cada hospital, en el General, De la Mujer y en el Civil, en el 6, 35, tiene que haber una persona encargada de la información, es una información legal, no puede dejarlo de hacer porque se convierte en delito contra la salud no dar la información”, puntualizó el galeno sobre la situación.

Al último corte, facilitado la semana pasada por Salud estatal, el Hospital 66 del IMSS, tenía 25 por ciento de ocupación, y del Hospital General, estaba al 21 por ciento, sin embargo, se trata de indicadores pasados que no se encuentran actualizados, dejando incertidumbre entre la población del estado y particularmente de Juárez, urbe que suma 3 mil 738 casos con 617 finados y mil 473 sanados, confirmados.