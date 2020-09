Opera ya el primer gimnasio al aire libre en Parral

El Diario

Hidalgo del Parral.- Inició operaciones el primer gimnasio en sumarse a la "nueva normalidad" en Parral y ofrecer sus servicios al aire libre para evitar la propagación del virus del Covid 19.

Las rutinas en el gimnasio "Victoria" han cambiado. Después de tomarse la temperatura, pasar por un tapete desinfectante y ponerse gel antibacterial, los clientes pueden pasar a hacer su entrenamiento físico en una zona al aire libre ubicada en una huerta.

Según los entrenadores, todos los miembros se separan al menos un metro en todo momento durante el entrenamiento.

Los instructores aseguraron que cuentan con odas las medidas sanitarias para cuidar de la salud de los deportistas parralenses, entre ellas el uso obligatorio de cubrebocas, foro reducido, constante desinfección de los aparatos, gel antibacterial antes de ingresar y tapete higienizante.

Aseguraron que practicar deporte al aire libre es beneficioso, entre otras cosas porque los rayos ultravioleta desactivan el 90% de las partículas del virus durante una exposición de 10 minutos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), no se deben confundir los rayos ultravioleta con las altas temperaturas del verano, las cuales no eliminan el virus en condiciones ambientales.

Según la Universidad de Harvard, el aire permite que las microgotas salivales que expulsamos al hablar o toser se dispersen rápidamente, dejando de ser un factor de riesgo si hay más de un metro de distancia.

Mientras tanto, en el gimnasio Victoria de esta ciudad, además del distanciamiento social, los miembros del gimnasio traen cubrebocas, tapetes de yoga y toallas personales para limpiar su sudor, dijo Gustavo Pérez, propietario del mismo.

Rebeca Cardenas dijo sentirse contenta de estar de regreso a su rutina de ejercicio. “Al principio me afecto bastante, subí 4 kilos estando en casa y no siendo activa. No quería salir pues tenía miedo”.