Operativo en Cuauhtémoc: un detenido por narcomenudeo y 7 por faltas administrativas

Cuauhtémoc, Chih.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), informó que tras la implementación de un operativo especial en Cuauhtémoc, en las últimas 24 horas se detuvo a 7 personas por faltas administrativas y a uno más por presunto narcomenudeo.

En las calles California y 26ª de la colonia República, los elementos de la SSPE sorprendieron a Marvin T. V. de 32 años de edad, a quien le aseguraron 40 paquetes de celofán de diferentes colores, que contenían una hierba verde, seca y olorosa, con las características de la mariguana.

Otro sujeto de nombre Carlos Rodolfo M. S., fue detenido en las calles Morelos y Quinta de la colonia Centro, por intoxicarse en vía pública. En las mismas condiciones se arrestó a Jesús Daniel N. R. y a Víctor Eduardo O. O., a la altura de las calles Moctezuma y 102, de la colonia Tierra Nueva.

Otro de los detenidos responde al nombre de Silvino C. S. y fue en las calles California y 216 de la colonia República, quien fue asegurado por causar molestias en vía pública.

En las calles Juárez y Segunda de la colonia Centro, quedó detenido David C. G. originario del estado de Chiapas, por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública. Por la misma falta fueron arrestados José C. S. y a Mario M. C., en el cruce de las Deportes y Décima.