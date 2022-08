Operativo en Guadalupe y Calvo deja seis detenidos

Parral.- La Subsecretaría de Despliegue Policial y la Subsecretaría de Estado Mayor, La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevaron a cabo un operativo coordinado en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el que se detuvieron a 6 personas y se aseguraron más de 200 kilos de droga y semilla, un arma de fuego, cargadores, cartuchos y se recuperaron 3 vehículos con reporte de robo.

El operativo de la SSPE se realizó del 11 al 14 de agosto de 2022 y participaron elementos de la Policía del Estado y del Grupo Especial SWAT, quienes recorrieron 11 comunidades del municipio: Baborigame, El Pinito, Puerto Blanco, Nuestra Señora, El Nopal, El Caxtle, Reforma, Ciénega, Llano Grande, Orilla de la Mesa, El Tarros y Milpillas, así como la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo.

Detuvieron a 3 personas por delitos contra la salud, dos por posesión de vehículo con reporte de robo y uno más por portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Manuel L. P. de 38 años de edad fue detenido por personal de la SSPE por transportar 150 kilos de una hierba verde, seca y olorosa con las características de la marihuana a bordo de un vehículo de carga marca Ford, mismo que también fue asegurado.

También detuvieron a Efrén V. O. de 48 años de edad a quien sorprendieron a bordo de una Toyota Tacoma con placas del estado de Durango, portando un arma de fuego tipo fusil de calibre .223 milímetros con dos cargadores y 63 cartuchos útiles del mismo calibre.

Mientras que en el poblado de Baborigame, aseguraron a Ever H. C. y Feliciano Y. E. de 33 y 31 años de edad respectivamente, quienes manejaban dos pick up: una Dodge RAM modelo 2000 con reporte de robo del pasado diciembre del 2020 y una Chevrolet Silverado modelo 2008 con reporte de robo del pasado noviembre del 2015.

En una brecha que conduce de Baborigame a la comunidad de Las Ánimas, el personal operativo localizó abandonada una camioneta Ford Explorer de color arena, y en el interior de la misma, 3 costales con más de 33 kilos de marihuana, 5 kilos de semilla de marihuana y 35 kilos de semilla de amapola.

En tanto que en la comunidad El Portozuelo, los oficiales de la SSPE detuvieron a Pedro Armando T. M. y Carlota M. C. a quienes se les aseguró una bolsa de plástico con goma de opio con un peso aproximado de 200 gramos así como una pick up Ford en la que transportaban la droga.