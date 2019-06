Operativo en Nonoava desata balacera en Gómez Farías

Chihuahua.- El jefe de sicarios del cartel “Gente Nueva de El Tigre”, dos expolicías de Cuauhtémoc y otros tres integrantes del grupo criminal fueron detenidos en un operativo de la Defensa Nacional y la Fiscalía del Estado; a raíz de esto, los delincuentes huyeron hasta Gómez Farías, donde se enfrentaron con una célula de La Línea, hecho que dejó 9 detenidos y un muerto.

El operativo conjunto del Ejército y la Fiscalía Estatal comenzó el pasado lunes, para ejecutar órdenes de aprehensión contra integrantes del grupo criminal.

El resultado de dicha intervención fue la detención de Jorge Luis O. C., alias “El 107”, originario de Sinaloa y segundo al mando de la organización criminal, así como de Jesús Manuel L. P., alias “El 104”, quien fungía como jefe de sicarios de “El Tigre”. También fueron detenidos Irineo V. B., alias “El 12”; y Miguel C. H. P., alias “El 08”, estos últimos originarios del estado de Hidalgo.

Otro de los de tenidos es Carlos A. L., originario de Torreón, Coahuila. Se aseguraron siete vehículos, seis con reporte de robo, siete armas largas y dos armas cortas, un lanzagranadas calibre 40 milímetros y una granada de fragmentación, dos granadas calibre 40, cargadores de disco de alta capacidad y 40 cargadores de arma larga, chalecos y equipo táctico, radios de comunicación, 2 mil 549 cartuchos útiles, 244 kilos de mariguana y 574 gramos de semilla de amapola.

A los detenidos se les atribuyen, entre otras cosas, hechos delictivos suscitados en Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Carichí, San Francisco de Borja y Nonoava, siendo este último municipio en donde establecieron su centro de operaciones ilícitas.

A los dos principales se le atribuye el homicidio del precandidato seccional de Anáhuac, Municipio de Cuauhtémoc, Jesús Moncada, del partido Morena. En este operativo se contó con siete aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, entre ellos un “blackhawk”, dos helicópteros Cougar y dos MI, así como 50 efectivos del Ejército Mexicano y 50 elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Se realizó en los límites de los municipios de Nonoava y San Francisco de Borja.

Los resultados fueron presentados ayer por el gobernador Javier Corral, el general comandante de la V Zona Militar, Miguel Ángel Hernández, el fiscal general César Peniche y el fiscal de la Zona Occidente, Jesús Manuel Carrasco, éste último coordinador del operativo.

Consecuencias hasta Gómez Farías A raíz de este operativo en los límites de Nonoava, otra parte del grupo criminal CGNT huyó hacia otras partes del estado, por lo que ayer por la mañana al circular cerca de la cabecera municipal de Gómez Farías se registró un enfrentamiento con la banda de “La Línea”.

El choque entre grupos criminales se presentó en el poblado “La Marta” y duró varias horas por puntos aledaños. En esta región confluyen los municipios de Madera y Gómez Farías.

Versiones confirmadas entre autoridades estatales y federales, establecieron que el enfrentamiento fue producto del intento del CGNT de resguardarse en una región dominada por el grupo rival.

Entre el choque y la intervención de las autoridades fue abatido un sicario y 9 más fueron detenidos.

Aquí se realizó el aseguramiento de 12 rifles de asalto y una pistola. La FGE informó que los detenidos intentaron agredir a los elementos estatales y de la Defensa Nacional, pero repelieron la agresión, mataron a uno de los agresores y dejaron dos lesionados, por lo que fueron trasladados a diferentes hospitales para recibir atención médica.

Los detenidos fueron identificados como: Mario Efraín M. V., Roger Alexis H. O., Raúl V. A., Gilberto R. U., Jairo Uriel G., Dervey C. D., Sergio B. C., José Francisco R. M., y Félix C., todos del mismo grupo de “El Tigre”, Julio Escárcega.

Las armas de fuego de grueso calibre, municiones y diversa evidencia balística, que fue debidamente resguardada, quedaron a disposición del Ministerio Público.

El cuerpo del hombre abatido fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en donde se le practicará la necropsia de ley en espera de su identificación.

Sobre este caso el fiscal general César Augusto Peniche Espejel, dijo que hubo un alerta que indicaba que en la zona de Gómez Farías había un enfrentamiento por lo que fueron enviados varios agentes de la Agencia Estatal de Investigación, Comisión Estatal de Seguridad y Sedena.

Fue por la tarde en una rueda de prensa que dieron a conocer los resultados.