'Operativo en Sinaloa mostró complicidad con el narco'

Chihuahua.- La excoordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, Tatiana Clouthier, señaló que lo que mostró el operativo del pasado 17 de octubre en Culicán, Sinaloa, fue la complicidad que se ha dado en la narcopolítica por mucho tiempo y años “gobernantes que han estado de la mano apoyados por el narcotráfico y el narcotráfico en apoyo por la política”.

Durante la presentación de su libro “Juntos Hicimos Historia” en la Feria del Libro, y en sesión de preguntas, la también diputada federal por Morena, señaló que la fracción parlamentaria manifestó en su momento que estaban de acuerdo con la estrategia del operativo, no en el acto que se vio como un fracaso.

Por tal motivo se pidió la comparecencia de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, para que dé un informe de lo que se pueda decir, ya que hay cosas que no se pueden por seguridad, no obstante, se debe hacer un análisis a fondo del operativo y que se vaya de las corporaciones de seguridad, quien se tenga que ir. Tatiana Clouthier dijo no saber qué pasó con el operativo militar que dio con el hijo de el “Chapo” Guzmán y que ante la reacción inmediata de los miembros de la delincuencia organizada, se optó por dejarlo en libertad, aunque le gustaría saber.

La autoridad, quien es originaria de Culiacán, apuntó que hay versiones y sentimientos encontrados de ese operativo.

“¿Qué siente la gente de Culiacán? Le puedo decir, pregúntele a mi hermano, le puedo decir que está encabronadisimo, criticando y despotricando por todos lados, y hay otros que dicen, una mayoría, que fue buena la decisión que se tomó, porque habría más sangre y muertos”, expuso.

La excoordinadora de campaña presidencial de AMLO dijo que realmente “no fue una decisión fácil, no es una decisión plausible, ni dignificable, sino todo lo contrario”.

Sin embargo, dijo que lo que se mostró es que la paz en Sinaloa de la que hablaban los números del gobernador Quirino Ordaz, eran ficticios y más bien era de algo sostenido con alfileres, “en un acuerdo con el narco, obvio”.

“Es imposible que el crimen organizado hubiera respondido con la rapidez que lo hizo, sin uno o más soplones, por lo que las autoridades municipales, estatales y federales tendrán que ver eso”.

Dijo que va por llevar a cabo pruebas de confianza en todos los niveles e inclusive dentro del propio Ejército.

Tatiana Clouhtier cuestionó el que las autoridades locales y estatales no se hayan dado cuenta de la presencia del armamento que mostraron ese día los delincuentes, los cuales no pueden esconderse en cualquier lugar.

Indicó que las autoridades no pueden decir que no sabían que ese tipo de armas estaban en Sinaloa, porque si es así “dónde andas papacito”, se preguntó. Remarcó que lo que se puso en descubierto es otra realidad que se vive en Sinaloa por muchos años, una complicidad de la narcopolítica por muchos años, por lo que hay una tarea larga que hacer.

Señaló que el Gobierno federal tendrá ahora que resarcir esta situación que pasó en Sinaloa con las consecuencias propias de que el Gobierno estatal y municipal tendrá que hacer lo propio, e incluso los “gringos” porque son ellos los que dotan de armamento.

La diputada federal dio una explicación de cómo se hizo el libro y la serie de vicisitudes que hubo durante la campaña, la cual se fue tomando en cuenta para dejarlos consignados.

Entre otras cosas hizo énfasis de la guerra sucia que enfrenó AMLO a través de la llamada “Operación Berlín” con una campaña de falsas noticias financiadas por empresarios, para desvirtuar las propuestas y tratar de evidenciarlo ante el elector.

Señaló que lamentablemente, aún se dan ese tipo de situaciones, y asentó que se vale disentir, pero se debe hacer de frente. La diputada dijo que quienes se quejan ahora deben más bien reflexionar sobre por qué la gente optó por el cambios de manera pacífica, en las urnas, a fin de que “le pedaleen más fuerte” para las siguientes elecciones.

