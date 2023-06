Operativo vs asaltantes deja 2 detenidos y 5 camionetas recuperadas

Cuauhtémoc, Chih.- Versiones policiacas de último momento indican que el operativo para detener a una banda de asaltantes no dejó delincuentes abatidos, pero si dos detenidos y la recuperación de las cuatro camionetas robadas en un lote y una más relacionada con el hecho.

La información preliminar indica que sí se dio un enfrentamiento armado pero no personas fallecidas, cómo se manejó de un inicio. No fue hasta que los policías tuvieron señal de celular, que pudieron notificar que no hubo bajas, pero lograron capturar a dos de los asaltantes.

En la persecución de los asaltantes que se llevaron cuatro camionetas de lujo de un lote de vehículos en el corredor comercial Manitoba, en una primera instancia localizaron en dos brechas distintas, dos de los vehículos robados, los cuales estaban abandonados.

Posteriormente se toparon con los delincuentes, lo que originó una balacera pero hasta este momento se indica que no hubo muertos.

En el lugar detuvieron a dos hombres armados y lograron la recuperación de dos camionetas y una tercera que no pertenece al lote, pero al parecer está relacionada con el hecho. En total cinco vehículos asegurados.

Todo el operativo fue coordinado por personal de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de elementos de los tres órdenes de gobierno.

Las fuentes que brindaron esta información, indicaron que todo el reporte oficial lo dará conocer el estado a través de Fiscalía y Secretaría de Seguridad en las próximas horas desde la ciudad de Chihuahua.