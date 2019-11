Ordena CNDH a CEDH reabrir queja de Duarte contra Javier Corral

Chihuahua— La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a su similar estatal reabrir la queja del exgobernador César Duarte contra el gobernador Javier Corral, al que acusó de realizar aseveraciones que afectaron sus derechos a la integridad personal, a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la salud y a la dignidad.

El organismo nacional desechó en septiembre de 2018 la queja presentada por Duarte Jáquez en marzo de 2017, mediante la cual reclamó una persecución política en su contra por la colocación de espectaculares en los que se le llamaba “prófugo” y se asentaba que tenía 10 órdenes de aprehensión.

Después, en abril del mismo 2017, Duarte amplió la queja contra la Fiscalía del Estado por realizar tres cateos en sus propiedades, sin cumplir con las formalidades que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La CEDH determinó que la queja no era procedente y dictó un acuerdo de no responsabilidad a favor de la administración de Corral Jurado, sin embargo el pasado 13 de noviembre la CNDH consideró procedentes dos agravios: los cateos no se apegaron al procedimiento legal y se violó el derecho a la presunción de inocencia de Duarte, al colocar espectaculares exhibiéndolo como culpable sin haber sido sometido a juicio.

La CNDH al analizar el agravio consideró que la Comisión Estatal en su determinación se limitó a justificar su falta de investigación, aduciendo que el quejoso no presentó a sus testigos sobre la forma en que se llevaron a cabo los cateos, pero tampoco se advirtió que le haya requerido la presentación de los mismos para ser entrevistados, o su dirección para citarlos directamente.

Respecto del segundo agravio relacionado con la instalación de anuncios espectaculares, Luis Raúl González Pérez, en su informe de la CNDH observó que la investigación de la Comisión Estatal también fue insuficiente al no allegarse de elementos de prueba para aclarar si la autoridad señalada como responsable contaba con facultades para ordenar la instalación de los mismos o correspondía a otra diversa, pues se limitó a pedir el informe respectivo.

Asimismo menciona que el Organismo Local debió realizar un análisis más exhaustivo sobre la instalación de los espectaculares, porque no fueron considerados en el estudio y valoración del derecho a la presunción de inocencia.