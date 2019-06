Ordena Poder Judicial 'audiencias cerradas' en caso de menonita secuestrado

Cuauhtémoc.- El Juez de Garantía del Distrito Judicial Benito Juárez determinó que la “Conmoción Social” que puede generar la publicidad de los detalles de la audiencia en video conferencia en contra de Noé M.G., involucrado en el delito de secuestro y asesinato del empresario menonita Abraham Harms Peters, las audiencias no tendrán el acceso a la prensa o al público en general.

Lo anterior, luego de la petición que el Ministerio Público hiciera al Juez de Garantías en donde apeló a la salvaguarda de la integridad de las victimas indirectas que pudieran verse re victimizabas con la publicidad de los detalles que se ofrecen en este tipo de audiencias.

Así mismo, se mencionó que al tratarse de un miembro de la comunidad menonita, se genera una “conmoción social” con la publicación de los detalles de la línea de investigación que posee la Fiscalía General del Estado.

En torno al imputado quien dijo llamarse Noé M.G., no se estableció de manera preliminar los delitos que se le imputan bajo la causa penal 310/19.

En torno al hecho, ocurrido el pasado lunes por la mañana, se sabe lo apreciado en un video que circuló en redes sociales, en donde dos personas del sexo masculino llegan hasta la puerta de un restaurante ubicado en el kilómetro 10 de la carretera Cuauhtémoc al seccional de Álvaro Obregón, para herir o con un golpe o con un disparo al empresario Abraham Harms Peters a quien subieron a su pick up para retirarse del lugar y abandonarlo sin vida en un domicilio ubicado en las calles 94 y San Andrés del Fraccionamiento San Cristobal.

Fue derivado del trabajo que la Unidad Antisecuestro de la Fge realizó, que se presentó este viernes a Noé M.G., para formular los delitos de los que se le acusan.

Cabe destacar que al inicio de la audiencia, se le hizo del conocimiento del imputado, que había “una defensa particular” a su disposición, la cual aceptó el imputado, y vino a reemplazar al Defensor de Oficio que iba a comenzar la audiencia.

El Juez de Garantía, determinó que si bien es cierto, el principio de publicidad que rige el trabajo del Poder Judicial y el derecho a la información a la que tiene derecho la sociedad, se buscan garantizar, se prioriza en esta ocasión la protección integral a los familiares de la victima de secuestro, los alcances que se puedan generar entre la sociedad de Cuauhtémoc con los detalles revelados en estas audiencias, por lo que estimó que deberán ser sin acceso a la prensa o al público en general.

Finalmente mencionó que será el Poder Judicial del Estado, quien defina la información sobre esta audiencia llevada a cabo a través de video conferencia.