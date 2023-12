Otorgan distintivos a empresas de turismo en Delicias

Chihuahua.- Más de 20 Registros Nacionales de Turismo entregó la Secretaría de Turismo a empresarios del gremio de Delicias, a fin de garantizar la calidad de los servicios que se ofrecen a los visitantes en la región, esto las instalaciones del Museo de Paleontología.

En una ceremonia encabezada por el titular de la dependencia, Edibray Gómez Gallegos, los propietarios de empresas hoteleras, restauranteras y de agencias de viajes recibieron esta acreditación, misma que garantiza la legalidad y veracidad de los servicios ofrecidos al público en general y que tiene validez ante la Secretaría de Turismo de México.

Al hacer uso de la palabra, Gómez Gallegos comentó: “Amigos prestadores de servicios turísticos de Delicias, contar con su registro vigente nos permite incluirlos en los planes y programas impulsados por la Secretaría de Turismo del Estado de Chihuahua, además de que podrán acceder a certificaciones como Punto Limpio, Distintivo H, Distintivo M y Sistema de Clasificación Hotelera.

Asimismo, el funcionario solicitó el apoyo de los prestadores de estos servicios para que sean promotores de dicho registro entre sus colegas al ser un trámite gratuito, con vigencia de dos años y que la Secretaría de Turismo acompaña en el proceso de inscripción y renovación como enlace directo con Sectur Federal.

Aseguró que el Registro Nacional de Turismo es un catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país, que funge como mecanismo para que los gobiernos puedan contar con información sobre las empresas del ramo a nivel nacional, y puedan conocer mejor el mercado turístico, estableciendo comunicación con las empresas cuando se requiera.

También sirve para brindar certeza al turista sobre la oferta de servicios que se ofrecen en cada destino y así evitar posibles fraudes.

Las nuevas empresas acreditadas fueron www.mirutaviajera.com by Fraveo, Wings Station, Cafetería Maxim ́s, La Candelaria, Matsuri Sushi Bar, Agave Alta Cocina Mexicana, The Way Travel, Yo Picho, The Way Travel, Aromas Restaurante, Hotel Downtown Luxury Suites, Bandidos Restaurant, Hotel Onix Suites, Mr Waffle, Samuels Restaurant, Samuelito Restaurante, Ostionería La Cabañita, Restaurante El Momento, Affogato Bistro Café, Pepes Burger, Don Chilaquil, y el guía de turistas Edel Avelino Hernández Granados.