Otra vez el Gobierno intentará vender los aviones

Ciudad Juárez.– La Secretaría de Hacienda publicó el pasado sábado 28 de septiembre un nuevo acuerdo en el Diario Oficial del Estado, que establece los criterios que adoptará para intentar vender por quinta vez las aeronaves que componen la flotilla del Gobierno del Estado.

Aunque no se abundan fechas, el documento indica que la dependencia lanzará una convocatoria pública, en la que invite al mayor número de participantes posibles, nacionales o extranjeros, y que se publicará en uno de los periódicos de mayor circulación en la entidad.

Desde 2017, cuando contempló hacer frente a la crisis en que recibió la administración, el jefe del Ejecutivo Estatal, Javier Corral Jurado, ha intentado deshacerse de la flota con cuatro subastas que terminaron en intentos, pero sin dejar de usarla constantemente, recuerdan archivos periodísticos.

El primer intento de venta quedó registrado el 9 de junio de 2017 cuando la Secretaría de Hacienda ofreció en venta un helicóptero Bell 429, con capacidad para ocho pasajeros; un avión Cessna Citation CJ3, para nueve pasajeros; y un helicóptero Bell 407, para siete personas.

En la segunda, trató de vender el avión Super King Air 350, modelo b300, procedimiento que tuvo que declararse desierto a finales de diciembre de 2018, cuando según quedó consignado en medios, los postores interesados nunca se presentaron a depositar la “garantía de seriedad” por 40 mil dólares.

Las otras dos fueron para ofrecer el Super King Air 350, con capacidad para diez pasajeros; un Conquest II, para siete personas, y un Cessna T210, también para siete. Sin embargo, el Gobierno del Estado decidió" retirar la oferta y poner a la venta sólo las aeronaves Bell 429, el Super King Air 350 y el Cessna Conquest II, ya que el resto de la flotilla fue destinada a continuar su uso.

De todos ellos, sólo el King Air 350 terminó finalmente vendido a un costo menor al del mercado, aunque nunca se reveló el comprador.

El resto de los procesos se suspendieron por diversas circunstancias, entre ellas la falta de interés en las aeronaves, su alto costo y procedimientos que no resultaron efectivos. El 8 de septiembre El Diario publicó que Corral Jurado realiza por lo menos un viaje cada dos días en aeronaves propiedad de la administración, teniendo en promedio 18 vuelos al mes desde que inició su gestión en 2016, según datos proporcionados por la unidad de transparencia.

En esta nueva ocasión, establece que “el acto de la venta de la aeronave deberá celebrarse dentro de un plazo no menor a siete días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria”.

También, que en las convocatorias se publicarán los precios base de venta, salvo que previo dictamen elaborado por el servidor público designado para coordinar la venta, se justifique que su reserva coadyuvará a estimular la competencia entre los participantes y a maximizar el precio de venta.

Asimismo, que la vigencia del avalúo será determinada por el propio valuador, de acuerdo a su experiencia, sin que en ningún caso pueda tener una antigüedad mayor a 180 días previo a la emisión de la convocatoria.

Agrega que las aeronaves que se sometan a venta por medio de convocatoria pública por primera ocasión, deberán ser vendidas con base en un avalúo o referencia de valor con la vigencia señalada en el numeral anterior.

Sin embargo, a partir de la segunda ocasión podrán venderse con base en el valor ofrecido por el mercado, siempre y cuando no sea menor al 80 por ciento del precio base de venta.

Finalmente establece que la convocatoria será declarada desierta si no se registran participantes, o no se reciben ofertas o si las ofertas de compra no cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria y las bases de venta.

“Los interesados en participar en el procedimiento de venta de aeronaves podrán constituir una garantía de seriedad que les permita participar en más de un evento, sin que en cada ocasión tengan que constituir una para cada oferta particular”, culmina.

