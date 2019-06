Otro ejecutado, ahora en Valle de Zaragoza

La tarde de hoy martes las autoridades localizaron el cadáver de un hombre aparentemente ejecutado en el río Conchos, a la altura de Valle de Zaragoza. El occiso aún no ha sido identificado.



Tras un llamado, agentes ministeriales se trasladaron a la zona y encontraron a un hombre en una zona del río Conchos de baja profundidad, muerto al parecer a balazos. Las autoridades no lo confirmaron.



La víctima estaba vestida con playera rosa y pantalón oscuro, y no se determinó su identidad en el lugar de los hechos.



Agentes periciales de la Fiscalía Zona Sur recaban la evidencia correspondiente.



Este es el segundo ejecutado de este martes en la región sur de la entidad.